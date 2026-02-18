Wall Street finit en hausse, portée par Nvidia et la "tech"

Wall Street finit en hausse mercredi

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini ‌en hausse mercredi, confirmant le léger rebond constaté la veille, dans le sillage des hausses de Nvidia, d'Amazon ​et d'autres poids lourds technologiques, qui avaient été plombés plus tôt ce mois-ci par des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,26% à 49.662,66 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,56% à 6.881,31 points.

Le ​Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,78% à 22.753,64 points.

Le Nasdaq a affiché un temps en séance une hausse de 1,4%, ​avant de reculer, sans basculer dans le rouge. L'indice ⁠est toutefois en repli de 2,1% depuis le début de l'année, tandis que le S&P-500 est en ‌hausse d'environ 0,5% en 2026.

Huit des secteurs majeurs du S&P-500 se sont installés dans le vert mercredi, avec en tête l'énergie.

Nvidia a pris 1,6% après avoir annoncé la signature ​d'un accord pluriannuel pour fournir à ‌Meta des millions de puces de pointe destinées à l'IA. La maison-mère du ⁠réseau social Facebook a pour sa part progressé de 0,6%.

Les géants technologiques Amazon et Microsoft ont fini en hausse respectivement de 1,8% et 0,7%.

Des groupes comme Sandisk, Western Digital et Seagate Technology Holdings ont également progressé, ⁠profitant depuis plusieurs mois ‌de la forte demande alimentée par l'IA pour leurs produits de stockage.

Plus tôt ce mois-ci, ⁠la "tech" avait marqué un repli sur fond d'inquiétudes à propos des valorisations très élevées dans le secteur, ‌de l'ampleur des investissements déployés dans l'IA et de la potentielle lenteur des retours sur investissement.

L'impact néfaste ⁠de l'IA sur certains secteurs a aussi nourri les préoccupations.

"A un moment donné, ⁠il était écrit que ‌la faiblesse de la tech allait attirer des acheteurs. Ce sont toujours des valeurs à forte croissance. Elle ​étaient coûteuses, elles sont devenues moins chères", a commenté Ross ‌Mayfield, analyste chez Baird, à Louisville dans le Kentucky.

Un compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale (Fed), publié mercredi après-midi, ​montre que ses responsables ont exprimé des divergences à propos des futures décisions de la banque centrale américaine, certains d'entre eux évoquant même l'hypothèse de devoir relever les taux.

Les traders misent à environ 50% ⁠sur la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, selon FedWatch de CME.

(Rédigé par Jean Terzian)