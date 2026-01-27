Un an après, le "Dôme d'Or" de Trump avance à tout petits pas

par Mike Stone

Un an après son lancement, le projet de bouclier anti-missiles de Donald Trump avance à tout petits pas, entravé par des querelles et questionnements techniques qui paralysent cet ambitieux projet de sécurité nationale.

Par un décret exécutif signé le 27 janvier 2025, annonçant la création d'un "Dôme d'Or", le président américain a fixé un calendrier ambitieux pour doter les Etats-Unis d'un système de défense anti-aérien d'ici à 2028 mais seule une poignée de dollars, sur les 25 milliards alloués au programme l'été dernier, a été dépensée, faute d'accord sur l'architecture générale de ce projet voué à se déployer dans l'espace.

Selon deux responsables de l'administration, les travaux de finalisation de cette architecture se poursuivent et le déblocage des fonds n'a pas encore débuté mais des montants importants pourraient être débloqués dans les prochains jours, une fois que les décisions clés seront prises.

Le groupe de travail sur le Dôme d'or "continue de respecter les objectifs fixés par le décret présidentiel", a assuré un responsable du Pentagone en réponse aux questions de Reuters. "Le plan de mise en oeuvre et les technologies associées sont encore susceptibles d'évoluer mais les éléments fondamentaux de l'architecture sont désormais établis", a-t-il ajouté, précisant que ces éléments sont confidentiels.

AVEC OU SANS GROENLAND ?

Le projet prévoit d'associer les systèmes terrestres existants, qui comprennent notamment des missiles intercepteurs, des capteurs, des centres de commandement et de contrôle, à des éléments spatiaux destinés à détecter, suivre et potentiellement détruire des menaces en orbite, ce qui impliquerait la mise en place de réseaux satellitaires sophistiqués et d'armes orbitales qui font toujours l'objet de discussions.

Le retard pris par le programme s'explique en partie par des désaccords concernant des équipements spatiaux classifiés, a reconnu l'un des responsables interrogés.

Un cadre de l'industrie de défense estime que cela pourrait concerner des normes de communication, un autre des armes anti-satellites, auxquelles les Etats-Unis se sont longtemps opposés en raison du risque de chute des débris. Washington avait critiqué la Chine lorsqu'elle s'était livrée en 2007 à un essai de missile antisatellite.

L'architecture spatiale du projet est l'une des questions qui restent à trancher avant que le directeur du programme, le général Michael Guetlein, puisse commencer à signer des contrats d'envergure, ont souligné l'un des responsables du gouvernement et les cadres de l'industrie de défense.

Une autre est celle du Groenland, avancée récemment par Donald Trump pour justifier l'acquisition par les Etats-Unis du territoire autonome danois. Selon l'un des responsables de l'administration, le Groenland ne fait pas partie du projet.

La Force spatiale des Etats-Unis (Space Force) n'a pour l'heure signé qu'une demi-douzaine de mini-contrats pour la construction de prototypes concurrents de systèmes de défense antimissile.

Ces contrats, attribués notamment à Northrop Grumman

NOC.N , True Anomaly, Lockheed Martin LMT.N et Anduril, d'une valeur d'environ 120.000 dollars chacun, constituent les premières étapes concrètes d'un programme dont le coût final a été estimé par Trump à 175 milliards de dollars.

Tom Karako, expert au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, juge peu probable que le Dôme d'or soit entièrement achevé d'ici 2028.

"Beaucoup de choses peuvent être faites au cours des trois prochaines années en termes de meilleure intégration de ce que nous avons déjà, mais il est évident que des mesures seront mises en oeuvre et évolueront après 2028."

(Version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)