Les actions de Microsoft chutent de plus de 10%, plus forte baisse en séance depuis près de six ans

microsoft (Crédit: / Adobe Stock)

Les actions de Microsoft MSFT.O ont baissé de 10,3 % dans les premiers échanges après que des dépenses record en IA et un ralentissement de l'élan du cloud ont ébranlé les investisseurs

La société est en passe de connaître sa plus forte baisse en une seule journée depuis mars 2020

Les dépenses d'investissement ont bondi de près de 66 % en glissement annuel pour atteindre 37,5 milliards de dollars, dépassant les estimations et alimentant les inquiétudes sur les marges

Matt Britzman, analyste principal chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que les prévisions pour le prochain trimestre étaient légèrement faibles, le malaise des investisseurs étant amplifié par le fait que près de la moitié du carnet de commandes de Microsoft est liée à OpenAI

Les analystes de Barclays disent que l'expansion de la capacité de Microsoft ne stimule plus la croissance d'Azure, car plus de puissance de calcul est détournée vers des offres de première partie comme Copilot, limitant l'enthousiasme à court terme autour de l'accélération du cloud

Le chiffre d'affaires d'Azure a augmenté de 39%, dépassant de peu les prévisions, mais la croissance devrait ralentir à 37-38% ce trimestre

Depuis le début de l'année, MSFT a baissé de 0,4%

