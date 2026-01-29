Les actions américaines du secteur des logiciels s'effondrent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA

Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)

Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les fournisseurs traditionnels sont dépassés par les acteurs de l'intelligence artificielle.

La société allemande SAP SAPG.DE a plongé de plus de 16%, les analystes ayant signalé que son carnet de commandes pour l'informatique dématérialisée et ses prévisions de revenus pour 2026 n'étaient pas à la hauteur des attentes. ServiceNow NOW.N a chuté de 11 % malgré des prévisions de revenus d'abonnements annuels supérieures aux estimations de Wall Street.

Les actions américaines du secteur des logiciels ont enregistré des baisses à deux chiffres au cours de l'année écoulée, les investisseurs craignant que les progrès des capacités de l'IA, qui comprennent la production instantanée de codes informatiques et d'applications à moindre coût, ne remettent en question les entreprises de logiciels en tant que service (SaaS) qui vendent à leurs clients des produits basés sur des abonnements.

"Le malaise dans le sentiment des logiciels persiste, couplé à un cycle apparemment paradoxal et vicieux de valorisations déprimées, avec des attentes des investisseurs maintenues, voire en hausse", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan dans une note.

Cette double peine a fait chuter les actions de Salesforce CRM.N de 7,1 %. Le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O a perdu 3,9 % et la société de sécurité informatique Datadog DDOG.O a chuté de 8,3 %.

Les investisseurs ont également gardé un œil sur Microsoft MSFT.O , qui a déclaré avoir dépensé un montant record pour l'IA au cours du dernier trimestre et a affiché une croissance plus lente de l'informatique en nuage. Ses actions ont chuté de 12,1%.

La société de services de logiciels d'entreprise Atlassian TEAM.O a glissé de 12,6 %, la société de sécurité en nuage Zscaler ZS.O a perdu 6,3 %, la société de logiciels financiers Intuit INTU.O a perdu 7,8 % et la société de logiciels de marketing HubSpot HUBS.N a baissé de 11,5 %.

"Tous ces noms de logiciels affichent des performances terribles parce que le marché est en train d'établir un scénario catastrophe selon lequel les logiciels sont morts parce que l'IA perturbe le secteur", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef pour LPL Financial.

Les valeurs logicielles ont été parmi les plus fortes baisses sur le Nasdaq .IXIC , tandis que l'indice S&P 500 Software and Services Index .SPLRCIS a chuté de 8,7 % pour atteindre son plus bas niveau en neuf mois.

Ces entreprises se sont également tournées vers les fusions-acquisitions pour renforcer leurs capacités en matière d'IA. L'année dernière, ServiceNow a acheté la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars, tandis que Salesforce a acheté la plateforme de gestion de données Informatica pour 8 milliards de dollars.

Si les éditeurs de logiciels ont connu des difficultés, les fabricants de puces et les entreprises de stockage de mémoire ont été les grands gagnants de la course à l'IA.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX et les entreprises de mémoire telles que SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont fortement progressé en janvier, tandis que le secteur S&P 500 Software .SPLRCSOFW est en baisse de plus de 13 %.

