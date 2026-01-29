Colombie: restriction à l'importation de drones face aux attaques des groupes armés

Un soldat colombien pilote un drone sur la base militaire de Tolemaida, le 10 octobre 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Le gouvernement colombien a annoncé jeudi restreindre l'importation de drones face à la recrudescence d'attaques menées par les guérillas contre les forces de sécurité.

En 2025, au moins 8.000 attaques de drones transportant des explosifs ont fait 20 morts et 297 blessés, militaires et civils, selon le ministre de la Défense, Pedro Sanchez.

Son ministère a indiqué jeudi qu'un décret était entré en vigueur pour "restreindre l'importation de drones via le trafic postal et les envois urgents, en raison du risque élevé qu'ils représentent pour la sécurité et la défense nationale".

Le décret stipule que les drones importés doivent passer par les services douaniers de l'aéroport de Bogota ou du port de Carthagène (nord).

Le renseignement militaire estime que des membres des guérillas de l'ELN et des dissidents des ex-FARC (qui n'ont pas signé la paix en 2016) ont bénéficié de formations de mercenaires étrangers pour confectionner ce type d'arme aérienne à bas coût.

L'armée colombienne a présenté en octobre son premier bataillon de drones défensifs mais le président Gustavo Petro a récemment assuré que la Colombie se devait d'investir plusieurs millions d'euros pour se doter d'un système de défense antidrones complet.

Si M. Petro, à son arrivée au pouvoir en 2022, a ouvert des discussions avec l'ensemble des groupes armés - tous par ailleurs impliqués dans le juteux trafic de cocaïne dont la Colombie est le premier prodcuteur mondial - aucun accord n'a été conclu à quelques mois de la fin de son mandat.