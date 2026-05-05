 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un amendement favorable à une étude de phase 3 pour Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 08:04

Nanobiotix annonce l'acceptation par la FDA américaine d'un amendement au protocole de l'étude mondiale de phase 3 sur le cancer de la tête et du cou NANORAY-312, un amendement qui, selon lui, pourrait accélérer et étendre la voie globale d'enregistrement de JNJ-1900 (NBTXR3).

Cet amendement, soumis par le sponsor global de l'étude Johnson & Johnson, supprime l'analyse intermédiaire précédemment prévue et modifie l'analyse finale afin d'y inclure moins d'évènements qu'initialement prévu et permettre sa lecture plus tôt.

Selon Nanobiotix, ceci pourrait accélérer et étendre la voie globale d'enregistrement de JNJ-1900 dans les cancers de la tête et du cou, ce qui pourrait ouvrir l'opportunité de générer plus de revenus plus rapidement pour la société de biotechnologie française.

Elle prévoit que la lecture de cette nouvelle analyse finale modifiée devrait se faire dans la même période que l'analyse intermédiaire initialement prévue et dont le calendrier précis, dans cette fenêtre, dépendra de la survenance dans le temps des évènements cliniques.

Nanobiotix est éligible à recevoir des centaines de MUSD en paiements cumulés dans les prochaines années, sous réserve de certaines étapes de développement et réglementaires liées aux 2 premiers programmes dans le cancer de la tête et du cou et du poumon.

Valeurs associées

NANOBIOTIX
26,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Geberit reste prudent pour le bâtiment en Europe en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 08:58 

    Le groupe suisse Geberit est resté prudent pour le bâtiment en Europe en 2026 lors de la publication mardi de ses résultats trimestriels, les répercussions du conflit au Moyen-Orient étant encore difficiles à quantifier. Au vu de la stabilisation des permis de ... Lire la suite

  • (illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )
    Surplus fiscaux sur les carburants : l'Etat va publier "tous les 10 jours" ce que rapportent les taxes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.05.2026 08:53 

    L'annonce a été faite par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Opération "transparence". En plein débat sur les profits générés par la flambée des cours de l'énergie, le gouvernement va communiquer "tous les dix jours" sur les surplus fiscaux générés par la ... Lire la suite

  • FNAC DARTY : Une consolidation vers les supports est probable
    FNAC DARTY : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 05.05.2026 08:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.05.2026 08:47 

    (Actualisé avec Stmicroelectronics, Beneteau, Sanofi, Abivax, Derichebourg, Rheinmetall, Fraport, Fresenius Medical Care, Schaeffler, Geberit, Vodafone, Unicaja) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank