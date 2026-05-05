Prudence en vue en Europe avec la géopolitique et les résultats

Une personne fait du vélo près de la Bourse de Milan (bourse italienne)

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi alors que la perspective ‌d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran s'amenuise, Téhéran ayant prévenu Washington du risque d'un "bourbier".

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,26% à l'ouverture. Le Dax à Francfort ​pourrait reculer de 0,23%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 1,11%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu stable et le Stoxx 600 en baisse de 0,05%.

Comme dans les séances précédentes, la géopolitique devrait dicter la tendance ce mardi. Les Etats-Unis et l'Iran ont tous deux procédé lundi à des interventions militaires dans le Golfe, Washington cherchant à reprendre la main sur la ​navigation dans le détroit d'Ormuz tandis que Téhéran a dit répondre au blocus maritime américain en ciblant notamment un site pétrolier aux Emirats arabes unis.

Cela se traduit sur les marchés financiers par une chute des actions, un bond des cours du pétrole, ​une flambée des rendements obligataires, un affermissement du dollar, une montée des indices de la volatilité ⁠et une appréciation de l'or.

"Même si nous observons une nette tendance à l'aversion au risque, nous n'avons pas encore observé des mouvements d'une ampleur considérable qui accompagneraient probablement ‌une escalade totale des hostilités", tempère néanmoins Nick Twidale, chef stratège marchés chez ATFX Global.

La saison des publications d'entreprises se poursuit par ailleurs avec entre autres AB InBev, Sabadell, HSBC, Unicredit, Pfizer, Uber ou encore Advanced Micro Devices (AMD).

Côté indicateurs macroéconomiques, en attendant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi ​américain, indicateur très suivi pour prendre le pouls de l'économie et ‌prédire l'évolution des taux directeurs, le marché regardera attentivement l'enquête Jolts, ainsi que l'indice ISM des services.

A WALL STREET

La Bourse de New ⁠York a fini en baisse lundi alors qu'un navire sud-coréen a été victime d'une explosion dans le détroit d'Ormuz au premier jour de l'opération "Project Freedom", lancée par le président Donald Trump, qui vise à évacuer les navires commerciaux bloqués dans le Golfe.

L'indice Dow Jones a cédé 1,13%, ou 557,37 points, à 48.941,90 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 29,37 points, soit 0,41% ⁠à 7.200,75 points. Le Nasdaq Composite a reculé ‌de son côté de 46,64 points, soit 0,19% à 25.067,801 points

EN ASIE

La Bourse de Tokyo reste fermée ce mardi pour un jour férié, tout comme ⁠les marchés financiers en Chine continentale.

L'indice Hang Seng à Hong Kong recule de 1,11%, les tensions croissantes au Moyen-Orient pesant sur le sentiment des investisseurs.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du ‌Pacifique (hors Japon) perd 0,30%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar avance de 0,18% face à un panier de devises de référence, la reprise des hostilités au Moyen-Orient ⁠ayant stimulé la demande d'actifs refuge.

Le yen se stabilise à 157,27 pour un dollar américain, non loin de son niveau le plus ⁠élevé en deux mois après plusieurs séances de ‌fortes hausses depuis jeudi dernier, date à laquelle des sources ont indiqué à Reuters que les autorités étaient intervenues sur le marché des changes pour stopper une forte vague de ventes.

Le ​dollar australien recule légèrement, de 0,19%, à 0,71535 dollar américain, après la hausse des taux directeurs décidée ‌par la RBA, banque centrale australienne, pour la troisième fois consécutive afin de juguler l'inflation.

L'euro abandonne 0,09%, à 1,1680 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3518 dollar (-0,10%), les deux devises pâtissant de l'appréciation du billet ​vert dans un contexte d'aversion au risque.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a pris sept points de base lundi à 4,44%, se replie légèrement mardi, à 4,43%. Le dix ans américain a enregistré la veille sa plus forte hausse quotidienne en près de six semaines, après que les attaques iraniennes contre les Emirats arabes unis et dans le ⁠détroit d'Ormuz ont fait grimper les prix du pétrole brut et alimenté les craintes d'une flambée de l'inflation.

Le rendement du Bund allemand de même échéance est stable, à 3,07%, après une hausse d'environ 2,5 points la veille, les marchés redoutant que la Banque centrale européenne (BCE) ne relève bientôt ses taux directeurs pour contenir l'inflation.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule légèrement mardi après avoir grimpé de près de 6% la veille. La marine américaine est parvenue à escorter un navire de la compagnie Maersk dans le détroit d'Ormuz, apaisant ainsi les craintes immédiates sur l'approvisionnement.

Le Brent reflue de 0,84% à 113,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,87% à 104,42 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 5 MAI :

FR 06h45 Déficit budgétaire mars n.d. -32,12 mds

USA 14h00 ISM des services avril 53,7 54

USA 14h00 Offres ​d'emploi (Jolts) mars 6,835 mlns 6,882 mlns

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)