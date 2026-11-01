Un Allemand et un Slovaque sont décédés dans ce qui semble être un accident d'électrocution à la piscine d'un hôtel en Inde

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Un membre d'équipage allemand et un directeur commercial slovaque ont trouvé la mort à la suite d'un accident survenu dans la piscine d'un hôtel de luxe à Bengaluru. Selon les médias indiens, qui ont rapporté l'information samedi, l'accident aurait été causé par un courant électrique dans la piscine.

L'hôtel Conrad Bengaluru s'est dit « profondément attristé » par le décès de deux de ses clients à la suite d'un « incident tragique », sans donner plus de détails. La cause n'était pas encore connue et l'hôtel apportait son soutien total aux enquêteurs, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les médias indiens, citant la police, ont rapporté que la cause présumée était une électrocution, et que les enquêteurs tentaient de déterminer comment un courant électrique avait pu atteindre l’eau. La police n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter.

Les victimes ont été transportées à l’hôpital Manipal de l’Old Airport Road, qui a indiqué que l’une d’entre elles était décédée à son arrivée et que l’autre était arrivée en arrêt cardiaque et n’avait pas pu être réanimée, à la suite de ce qu’il a qualifié d’« incident lié à l’eau » survenu à l’hôtel.

Un membre du personnel de l’hôtel qui avait tenté de porter secours aux victimes ainsi qu’un client américain qui « a réussi à se mettre en sécurité à la nage » ont également été pris en charge et se trouvaient dans un état stable, a précisé l’hôpital.