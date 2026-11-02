F1: Antonelli sacré avec panache au Mexique

Le pilote italien de Mercedes, Kimi Antonelli, célèbre après avoir remporté le titre de champion du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Formule 1 de Mexico, le 1er novembre 2026 ( AFP / Daniel Becerril )

A l'image de son incroyable saison, l'Italien Kimi Antonelli, 20 ans, a été sacré champion du monde de Formule 1 avec panache en décrochant la troisième place du Grand Prix du Mexique au volant de sa Mercedes, dimanche à Mexico.

Pour que la fête soit encore plus belle, Antonelli a partagé le podium avec deux autres légendes de la Formule 1, le vainqueur néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Anglais Lewis Hamilton (Ferrari), respectivement quadruple et septuple champions du monde.

Submergé par l'émotion, Antonelli, enroulé dans un drapeau italien, a été porté en triomphe par ses deux prédécesseurs face aux plus de 30.000 spectateurs réunis dans les gradins du Foro Sol, probablement le meilleur endroit du calendrier pour célébrer un titre mondial.

"Je n'aurais jamais pu réussir cela sans mon équipe et ma famille donc un énorme merci à eux. Cette saison a vraiment été incroyable et partager ce titre avec Max et Lewis rend ce moment encore plus beau. Je suis tellement content, on va pouvoir savourer pour le reste de la saison", a exulté l'Italien.

Une fois Verstappen et Hamilton partis, la Flèche d'Argent qui lui a permis d'être couronné a été hissée au pied du podium et Antonelli, des larmes plein les yeux, l'a tendrement embrassé pour la remercier d'avoir fait de lui le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 à seulement 20 ans et 68 jours, à l'occasion de sa deuxième saison seulement dans la catégorie reine du sport automobile.

Antonelli a ainsi mis fin à une interminable attente pour l'Italie, pays où les sports mécaniques sont rois. Il est devenu dimanche le troisième Italien champion du monde de F1, le premier depuis plus de 73 ans et le sacre d'Alberto Ascari en 1953.

Le pilote italien de Mercedes, Kimi Antonelli (centre), célèbre sa victoire au championnat du monde de Formule 1 aux côtés du Néerlandais de Red Bull Racing, Max Verstappen (gauche), et du Britannique de Ferrari, Lewis Hamilton (droite), à l'issue du Grand Prix de Formule 1 de Mexico, le 1er novembre 2026 ( AFP / CARL DE SOUZA )

"C'est un jour dont je me souviendrai toute ma vie. Un grand merci à l'équipe pour l'énorme travail réalisé et tout le soutien qu'elle m'a apporté. La saison a vraiment été incroyable, on a été régulier toute l'année", a expliqué l'Italien, interrogé au pied du podium par l'Allemand Nico Rosberg, champion du monde 2016 avec Mercedes.

Après cette interview, alors que la célèbre chanson italienne "Sarà perché ti amo" résonnait dans les haut-parleurs du Foro Sol, Antonelli est allé s'asseoir sur le podium, les yeux embués de larmes, et regardait dans le vide comme s'il peinait à réaliser ce qu'il venait d'accomplir.

Nouvelle coqueluche du paddock

Plus tôt, lors de la course, il avait encore fait preuve de nerfs d'acier et de maîtrise comme durant l'intégralité de la saison. Alors qu'il aurait pu se contenter de contrôler, il s'est arraché pour aller chercher un nouveau podium.

Parti au quatrième rang, l'Italien a évité le grabuge des deux premiers virages, contrairement aux Ferrari d'Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc qui se sont écharpés et ont ouvert la voie de la victoire à Verstappen, qui n'en demandait pas tant.

La réaction de Kimi Antonelli, pilote italien de Mercedes, après avoir remporté le titre de champion du monde à l'issue du Grand Prix de Formule 1 de Mexico, le 1er novembre 2026 ( AFP / CARL DE SOUZA )

Leader pendant quelques tours au gré des stratégies de changement de pneus, Antonelli, a, une fois n'est pas coutume cette saison, été malchanceux puisqu'il est passé aux stands seulement un tour avant le déploiement de la voiture de sécurité après la violente sortie de piste du Finlandais Valtteri Bottas (Cadillac), victime d'une rupture de sa suspension avant-gauche à pleine vitesse.

Quatrième sur la grille lors du deuxième départ consécutif à cet accident, Antonelli a réussi à prendre le meilleur sur Leclerc pour s'assurer un 16e podium (dont neuf victoires) en 19 courses cette année, preuve de son incroyable régularité.

En larmes dans son casque à peine après avoir franchi la ligne d'arrivée, le prodige italien a ensuite pu savourer sa victoire sous les rugissements des supporters présents dans le Foro Sol.

Il est tombé dans les bras d'Hamilton, dont il est proche après l'avoir côtoyé chez Mercedes quand il était membre de la filière de jeunes pilotes de l'écurie allemande, avant d'être félicité à son tour par Verstappen.

Il s'est ensuite dirigé vers ses parents Marco et Veronica, et sa soeur cadette Maggie pour leur donner une émouvante accolade, avant de sauter dans les bras des membres de son équipe.

Avec Antonelli, la Formule 1 compte donc un 36e champion du monde et une nouvelle coqueluche, qui a conquis le paddock tant par sa simplicité que par son talent.