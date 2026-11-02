Binance constate une stabilisation des sorties de fonds alors que la plateforme reprend ses activités après un vol de 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les clients ont retiré 3,64 milliards de dollars, les flux se « stabilisent » désormais

* Binance couvre 95% des 6,3 milliards de dollars de tokens volés

* Le FBI et les analystes affirment que la Corée du Nord est à l'origine de l'attaque, mais Trump déclare que les États-Unis n'en sont pas certains

par Rae Wee

Les clients de Binance ont retiré 3,64 milliards de dollars, soit 2,1% de ses actifs, alors que la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde a repris ses activités après qu'une faille de sécurité liée à la Corée du Nord a entraîné le vol de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme la semaine dernière.

La plateforme s'est empressée de rassurer les investisseurs en cryptomonnaies, indiquant que les retraits se stabilisaient après un pic initial et que les volumes de dépôts restaient "substantiels". Elle a précisé avoir désormais couvert 95% des actifs volés lors de ce braquage.

Après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis six semaines, le cours du bitcoin BTC= s’est légèrement redressé au cours du week-end pour s’échanger au-dessus de 78.000 dollars lundi. L’ether ETH= a atteint vendredi son plus bas niveau depuis deux mois et s’est également légèrement redressé pour s’établir à 2.287 dollars.

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés à l’échelle mondiale. La plateforme a indiqué dimanche qu’elle gérait un total de 171 milliards de dollars d’actifs au 28 octobre.

"Cela place ces retraits dans la catégorie des réactions de précaution plutôt que d’une fuite des capitaux", a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs.

Le vol subi par Binance, qui, selon les analystes, pourrait être le plus gros vol financier de l’histoire, s’ajoute à une série de vols de cryptomonnaies survenus récemment. Les pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 incidents l’année dernière, selon les chercheurs de TRM Labs.

Les niveaux de retrait constituent un premier indicateur permettant de déterminer si les clients continuent de confier leur argent à Binance après l’attaque.

Les capitalisations boursières des stablecoins ont tendance à baisser lorsque les fonds quittent le marché des cryptomonnaies, et elles sont en baisse depuis vendredi. La capitalisation combinée des deux plus grands stablecoins, l’USDT et l’USDC, a chuté d’environ 1,2 milliard de dollars depuis vendredi, selon Coinmarketcap.com.

RETRAITS PAR ÉTAPES

Binance, qui a été fondée en Chine, a déclaré que la réouverture des retraits se ferait par étapes, en donnant la priorité à la demande des utilisateurs. La première phase concernait 15 tokens, dont le bitcoin, l’ether, ainsi que certains stablecoins USDC et USDT et le dogecoin.

"Nous adoptons une approche progressive en hiérarchisant les tokens en fonction des données de la semaine dernière relatives à la demande des utilisateurs", a déclaré Binance dans un article publié précédemment sur X .

La société a ajouté: "Soyez assurés que les conditions de marché sont stables."

Binance avait indiqué plus tôt dimanche avoir couvert 6 milliards de dollars de cryptomonnaies volées en utilisant les fonds de l’entreprise pour acheter des jetons de remplacement. Les 5% restants des jetons volés sont constitués d’actifs moins liquides et leur acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, a-t-il précisé.

Binance a expliqué que les sorties nettes reflétaient les retraits et les dépôts effectués par les clients après l’incident. La plateforme d’analyse des cryptomonnaies DefiLlama a indiqué sur son tableau de bord que les sorties étaient plus élevées, s’élevant à 5,81 milliards de dollars, contre les 4,36 milliards de dollars indiqués précédemment. Binance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ces chiffres actualisés.

"Ce chiffre ne tient pas compte des flux que nous avons déposés sur notre propre nouveau portefeuille chaud; il n’est donc pas exact. Notre dernière mise à jour sur X est la plus proche de la réalité (en attendant les mouvements de dépôts et de retraits depuis sa publication)", a déclaré un porte-parole de Binance à propos des données initiales de DefiLlama.

LE FBI IMPUTE L'ATTAQUE À UNE UNITÉ NORD-CORÉENNE

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor, était responsable de l’attaque.

Pyongyang nie depuis des années recourir à des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité convertir les actifs volés en ether, une cryptomonnaie, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un "blanchiment supplémentaire" de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient également mis en avant l’implication de la Corée du Nord. L’essentiel du vol s’est déroulé en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord , selon les sociétés américaines d’analyse de blockchain TRM Labs et Chainalysis.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré plus tard dans la journée de samedi qu’il n’était pas encore clair si la Corée du Nord était impliquée.

"Nous ne savons pas si c’est la Corée du Nord — mais si c’est le cas, nous en discuterons avec elle", a déclaré Donald Trump aux journalistes dans des commentaires publiés par un compte de la Maison Blanche sur X.

BINANCE S'ENGAGE À PRENDRE EN CHARGE LES COÛTS FINANCIERS

Binance a déclaré qu’elle assumerait l’impact financier de ce piratage et a provisionné environ 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de l’entreprise pour couvrir les pertes.

Les fonds utilisés pour racheter des tokens provenaient du "Secure Asset Fund for Users" (SAFU) de Binance, d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins que la société détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité — ainsi que d’une partie de son "Futures Insurance Fund" et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

La co-directrice générale Yi He a déclaré ce week-end que Binance utiliserait 50% des fonds de son SAFU, tandis que la société s’est engagée à reconstituer ce fonds pour le ramener à environ 1 milliard de dollars. Elle a averti que Binance avait été informée de nouvelles escroqueries apparues ces derniers jours "au milieu du chaos".