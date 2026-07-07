Un ADV en croissance sur les marchés actions en juin chez Euronext

Euronext annonce que, sur ses marchés d'actions au comptant (cash), le volume quotidien moyen (ADV) a grimpé de 45% le mois dernier par rapport à juin 2025, pour atteindre un montant d'environ 17,18 MdsEUR, et a augmenté de 4% en rythme séquentiel.

Sur ses marchés de dérivés sur actions et indices d'actions, l'ADV a progressé de 35,5% en juin en comparaison annuelle, pour s'établir à 669 551 transactions, avec des hausses de 2,8% sur les dérivés d'indices et de 52% sur les dérivés d'actions individuelles.

Sur ses marchés FICC (taux fixes, changes et matières premières), Euronext affiche un ADV des dérivés sur matières premières (commodity) de 126 981 transactions le mois dernier, en croissance de 26,6% par rapport à juin 2025 et de 19,3% en rythme séquentiel.