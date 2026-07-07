 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ADV en croissance sur les marchés actions en juin chez Euronext
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 07:42

Euronext annonce que, sur ses marchés d'actions au comptant (cash), le volume quotidien moyen (ADV) a grimpé de 45% le mois dernier par rapport à juin 2025, pour atteindre un montant d'environ 17,18 MdsEUR, et a augmenté de 4% en rythme séquentiel.

Sur ses marchés de dérivés sur actions et indices d'actions, l'ADV a progressé de 35,5% en juin en comparaison annuelle, pour s'établir à 669 551 transactions, avec des hausses de 2,8% sur les dérivés d'indices et de 52% sur les dérivés d'actions individuelles.

Sur ses marchés FICC (taux fixes, changes et matières premières), Euronext affiche un ADV des dérivés sur matières premières (commodity) de 126 981 transactions le mois dernier, en croissance de 26,6% par rapport à juin 2025 et de 19,3% en rythme séquentiel.

Valeurs associées

EURONEXT
150,1000 EUR Euronext Paris +0,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 504,29 +0,29%
SOITEC
103,3 -12,75%
2CRSI
37,66 -4,03%
Pétrole Brent
72,7 +0,96%
GENFIT
13,08 -2,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank