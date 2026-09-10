Un actionnaire majeur de Novartis réclame un remaniement du conseil d'administration après des revers dans les essais cliniques

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(Ajout de commentaires supplémentaires de l'investisseur Samra, ainsi que de l'évolution du cours de l'action sous la direction du directeur général depuis 2018)

par Oliver Hirt et Marleen Kaesebier

Un actionnaire majeur de Novartis NOVN.S a appelé à un remaniement du conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique suisse afin d'améliorer la gouvernance d'entreprise, après que l'action de la société a subi une chute record cette semaine à la suite de deux échecs consécutifs dans le cadre d'essais cliniques.

David Samra, directeur général d’Artisan Partners (l’un des 20 principaux investisseurs) et associé fondateur d’International Value Group, a déclaré que le conseil d’administration devait renforcer sa supervision des acquisitions, appelant le président du conseil, Giovanni Caforio, à prendre des mesures.

"Je pense qu'il doit procéder à des changements au sein du conseil d'administration. L'un d'entre eux devrait porter sur l'amélioration de l'équipe chargée de ces opérations, car il est clair que ses résultats ont été, au mieux, décevants", a déclaré M. Samra à Reuters lors d'un entretien.

"Je pense que le conseil d’administration doit améliorer sa supervision des acquisitions… Pour ce faire, il doit recruter des talents plus compétents au sein du conseil et mettre en place un comité chargé des acquisitions."

M. Samra a toutefois précisé qu’il ne tenait pas pour responsable le directeur général Vas Narasimhan, qui a supervisé une hausse de 60 % du cours de l’action depuis son arrivée à la tête de l’entreprise en 2018, malgré un contexte mondial difficile marqué par les droits de douane américains sous la présidence de Donald Trump et les conflits, de l’Ukraine à l’Iran.

CHUTE RECORD DU COURS DE L'ACTION

Mardi, un médicament destiné au traitement d’une maladie entraînant une atrophie musculaire, acquis dans le cadre du rachat de la société américaine Avidity par Novartis pour 12 milliards de dollars, a échoué à une étude de phase avancée, provoquant une chute de plus de 10 % du cours de l’action de la société et une perte de près de 30 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

L'action Novartis, qui avait progressé d’environ 20 % depuis le début de l’année avant la chute de cette semaine, avait déjà reculé la veille après que les résultats du médicament cardiaque pelacarsen eurent déçu les investisseurs.

Artisan est le premier investisseur à réclamer publiquement des changements au sein du conseil d’administration, bien que d’autres aient fait part à Reuters de leurs inquiétudes concernant la stratégie de fusions-acquisitions de Novartis. La pression publique exercée par des actionnaires activistes peut souvent inciter d’autres investisseurs à réclamer des changements.

"Si vous concluez une transaction de 12 milliards de dollars et que celle-ci se solde par un échec total, la direction doit en être tenue pour responsable", a déclaré M. Samra, tout en soulignant que d’autres médicaments prometteurs pourraient encore émerger de l’acquisition d’Avidity.

Novartis a déclaré dans un communiqué que ses prévisions financières n'avaient pas été modifiées par les récents revers et qu'elle disposait d'un "vaste" portefeuille de médicaments en cours de développement.

"Nous poursuivons une approche disciplinée et favorable aux actionnaires en matière d’allocation du capital, en investissant dans nos activités organiques, en recherchant des acquisitions complémentaires créatrices de valeur et en restituant du capital aux actionnaires par le biais d’un dividende annuel en hausse et de rachats d’actions", a-t-il indiqué.

"LE BILAN DES ACQUISITIONS N’EST PAS TRÈS BON"

M. Samra a également cité l’acquisition en 2024 par Novartis de la société allemande de biotechnologie MorphoSys comme une opération décevante. L’enthousiasme des investisseurs s’est estompé après que Novartis a déprécié la valeur de cette acquisition quelques mois plus tard seulement.

De nombreux analystes ont considéré ces derniers revers comme un test pour le directeur général Narasimhan. Mais M. Samra a déclaré que Narasimhan avait fait un "très bon travail" à la tête de l'entreprise, et s'est plutôt interrogé sur la question de savoir si le conseil d'administration avait exercé un contrôle suffisant sur les opérations.

"Le bilan des acquisitions n'est pas très bon", a déclaré M. Samra, affirmant que ces opérations avaient détruit de la valeur. "La fête est finie."

M. Samra a également exhorté le conseil d’administration à revoir en profondeur la structure de rémunération de Novartis, estimant qu’elle repose trop fortement sur des indicateurs de performance ajustés qui excluent les dépréciations au lieu de refléter les "résultats économiques réels".