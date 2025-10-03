 Aller au contenu principal
Un actionnaire de UnitedHealth propose un président du conseil d'administration indépendant
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 19:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un actionnaire de UnitedHealth UNH.N a proposé vendredi que le groupe de soins de santé adopte une politique visant à exiger un président indépendant du conseil d'administration, un rôle actuellement occupé par le directeur général Stephen Hemsley.

L'Accountability Board, un groupe de pression à but non lucratif et actionnaire de UnitedHealth, a déclaré que la structure actuelle réduirait les "freins et contrepoids" du conseil d'administration en consolidant le pouvoir

M. Hemsley a pris le poste de directeur général après la démission abrupte de son prédécesseur, Andrew Witty, en mai. M. Hemsley était président du conseil d'administration depuis 2017.

"Maintenant, une seule personne occupe les deux rôles - ce qui est aussi loin que possible de la surveillance indépendante dont les actionnaires ont si cruellement besoin", indique la proposition.

Matt Prescott, président de l'Accountability Board, a refusé de divulguer sa participation dans UnitedHealth, mais a déclaré qu'il avait au moins 25 000 dollars dans l'entreprise au cours de l'année écoulée.

Cette situation survient alors que le plus grand assureur santé des États-Unis tente de regagner la confiance des actionnaires .

Autrefois considérée comme une entreprise fiable, UnitedHealth n'a pas atteint les objectifs de Wall Street en matière de bénéfices pendant deux trimestres consécutifs cette année et a été contrainte de revoir à la baisse ses perspectives pour 2025 en mai, en raison de la flambée des coûts médicaux et de l'insuffisance des régimes garantis par l'État.

Au cours des deux dernières années, UnitedHealth a également dû faire face à une cyberattaque contre son unité technologique, qui constituait l'un des principaux piliers du système de santé américain, au meurtre du chef de son unité d'assurance en décembre et à une enquête fédérale sur les plans de santé soutenus par le gouvernement.

