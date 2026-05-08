Un actionnaire de Mattel demande au directeur général d'envisager une privatisation ou une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et des cours de l'action)

L'investisseur de Mattel MAT.O , Southeastern Asset Management, a demandé au directeur général Ynon Kreiz d'étudier les options stratégiques permettant au fabricant de jouets d'être privatisé ou racheté par son concurrent Hasbro HAS.O .

Le gestionnaire d'actifs mondial détient environ 4%, soit 170 millions de dollars, des actions ordinaires de Mattel, et investit dans la société depuis plus de huit ans, a-t-il indiqué jeudi dans une lettre ouverte adressée à Ynon Kreiz.

Un accord entre Mattel et son concurrent Hasbro serait possible à l'heure actuelle, a déclaré Southeastern, car les deux sociétés mènent des discussions intermittentes depuis des décennies.

Face à la faiblesse de la demande pour les jouets traditionnels et aux goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, Mattel a développé son activité de divertissement familial axée sur la propriété intellectuelle grâce à des films comme « Masters of the Universe », dans la foulée du succèsdu film« Barbie ».

La société a annoncé la semaine dernière une perte d'exploitation ajustée plus importante , passant de 8 millions de dollars il y a un an à 70 millions de dollars pour le trimestre clos en mars. Elle a toutefois dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel.

"Hasbro a mieux su mettre en œuvre sa stratégie de croissance numérique que Mattel et jouit donc d’une plus grande crédibilité dans ce secteur important de l’activité", indique la lettre.

"Nous pensons que les synergies entre les deux sociétés seraient substantielles, créant ainsi un acteur plus solide dans un secteur mondial."

Mattel a déclaré qu'elle se concentrait sur la mise en œuvre de ses plans dans le cadre de sa stratégie axée sur la propriété intellectuelle. Hasbro n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

"Le conseil d'administration examine régulièrement la stratégie, les performances et les opportunités de la société visant à accroître la valeur à long terme, et continuera à prendre en considération les points de vue exprimés dans la lettre de Southeastern", a déclaré Mattel dans un document boursier.

Southeastern a également déclaré que l'activité de Mattel pourrait mieux convenir à une structure privée,tandis qu'une troisième option pourrait être des grandes entreprises médiatiquesqui valoriseraient mieux les actifs de propriété intellectuelle de Mattel que le marché public.

"L'intérêt d'une société de médias constituait l'option la plus judicieuse sur le plan stratégique, tandis qu'un rachat par Hasbro était peu probable, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note."

"Aucun changement immédiat n'est attendu, l'activisme (des investisseurs) pourrait limiter la baisse et raviver l'optionalité (du titre)."

L'action Mattel a progressé de 2% vendredi.