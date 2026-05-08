Un actionnaire de Mattel demande au directeur général d'envisager une privatisation ou une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction visant à supprimer la référence à la faible demande de jouets dans le titre et le premier paragraphe)

Southeastern Asset Management, investisseur de Mattel MAT.O , a demandé au directeur général Ynon Kreiz d'étudier des options stratégiques visant à privatiser le fabricant de jouets ou à le faire racheter par son concurrent Hasbro HAS.O .

Le gestionnaire d'actifs mondial détient environ 4%, soit 170 millions de dollars, des actions ordinaires de Mattel, et investit dans la société depuis plus de huit ans, a-t-il indiqué jeudi dans une lettre ouverte adressée à M. Kreiz.

Un accord entre Mattel et son concurrent Hasbro serait possible à l'heure actuelle, a déclaré Southeastern, les deux sociétés étant engagées dans des discussions intermittentes depuis des décennies.

Face à la faiblesse de la demande pour les jouets traditionnels et aux goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, Mattel a développé son activité de divertissement familial axée sur la propriété intellectuelle grâce à des films tels que “Masters of the Universe” et “Matchbox”, dans la foulée du succès du film “Barbie”.

La société a annoncé la semaine dernière une perte d'exploitation ajustée plus importante , passant de 8 millions de dollars il y a un an à 70 millions de dollars pour le trimestre clos en mars. Elle a toutefois dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel.

“Hasbro a mieux su mettre en œuvre sa stratégie de croissance numérique que Mattel et jouit donc d’une plus grande crédibilité dans ce volet important de l’activité”, indique la lettre.

“Nous pensons que les synergies entre les deux sociétés seraient substantielles, créant ainsi un acteur plus solide dans un secteur mondial.”

Mattel a déclaré se concentrer sur la mise en œuvre de ses plans dans le cadre de sa stratégie axée sur la propriété intellectuelle. Hasbro n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

“Nous apprécions l'engagement continu de Southeastern envers la société, y compris nos échanges cette année”, a déclaré Mattel dans un communiqué.

“Le conseil d'administration examine régulièrement la stratégie, les performances et les opportunités de la société visant à accroître sa valeur à long terme, et continuera à prendre en considération les points de vue exprimés dans la lettre de Southeastern.”

Southeastern a également déclaré que l'activité de Mattel pourrait être mieux adaptée à un statut d'entreprise privée.

Une troisième option serait de faire appel à de grandes sociétés de médias qui valoriseraient mieux les actifs de propriété intellectuelle de Mattel que le marché public, a déclaré l'investisseur.