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UMG perd du terrain à Amsterdam, HSBC passe à la vente
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 15:45
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Le titre Universal Music Group (UMG) accuse l'un des plus forts replis de l'indice AEX ce jeudi à la Bourse d'Amsterdam, pénalisé par une dégradation du conseil de HSBC à "alléger" contre "conserver". Vers 15h30, l'action du groupe de divertissement musical recule de 0,9% à 14,75 euros, alors que l'AEX avance de 0,4%.

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de HSBC se montrent prudents sur les perspectives du spécialiste de l'édition musicale et des contenus audiovisuels, s'inquiétant de la réalisation de marges bénéficiaires inférieures aux attentes, un motif de préoccupation récurrent chez les investisseurs.

Avec des artistes de plus en plus gourmands vis-à-vis de leur label, des réductions de coûts réinvesties dans des initiatives comme les acquisitions et la multiplication de partenariats peu rentables, la banque d'origine britannique craint que les marges du groupe ne s'améliorent pas dans l'immédiat.

HSBC, qui ramène son objectif de cours de 18,5 à 12,1 euros, soit un potentiel baissier de l'ordre de 19%, explique rechercher des dossiers davantage axés sur la thématique d'une amélioration des marges bénéficiaires, ce qui l'amène à préférer Spotify dans le domaine de l'industrie musicale.

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1 commentaire

  • 16:46

    donc bolo a mal géré l'ofre ackman?

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