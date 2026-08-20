UMG étend son partenariat autour des Beatles

Universal Music Group (UMG) a annoncé jeudi la signature d'un nouveau partenariat mondial exclusif sur le long terme avec Apple Corps, la société fondée en 1968 afin de gérer les intérêts commerciaux des Beatles.

Aux termes de l'accord, UMG, qui assure déjà la gestion du catalogue musical des "Fab Four", prendra désormais en charge la gestion mondiale du merchandising physique et numérique, mais aussi les opérations liées aux licences ainsi que les activités de commerce en ligne.

Cette annonce intervient alors qu'Apple Corps a dévoilé cette année un projet d'expérience inédit destinée aux fans, baptisée The Beatles at 3 Savile Row.

Le lieu, dont le lancement est prévu pour 2027, doit s'étendre sur sept étages proposant des archives historiques, des expositions temporaires, une boutique officielle ainsi que la reconstitution du studio d'origine où avait été enregistré l'album Let It Be.

Un biopic très attendu à horizon 2028

L'initiative précède également la sortie très attendue en 2028 du biopic The Beatles - A Four Film Cinematic Event, qui prendra la forme d'une série de quatre longs métrages réalisés par le metteur en scène britannique Sam Mendes.

Maison mère des célèbres studios Abbey Road, où les Beatles ont enregistré 190 de leurs 211 titres, UMG entretient une relation historique avec le groupe, puisque la major gère déjà leur catalogue, qui comprend quelques albums phares tels que Abbey Road et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action UMG s'inscrivait en hausse de 0,4% dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice AEX.