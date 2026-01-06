UMG et NVIDIA forment "une alliance stratégique pour une IA responsable"
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:25
Universal Music Group (UMG) a annoncé une collaboration d'envergure avec NVIDIA visant à exploiter l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) de ce dernier pour valoriser son catalogue de millions de titres. Au coeur de ce partenariat figure le modèle "Music Flamingo", capable d'analyser des morceaux complets avec une précision humaine pour identifier l'harmonie, la structure et le contexte culturel.
Le p.-d.g. d'UMG, Sir Lucian Grainge, a souligné l'importance de cet engagement pour une "IA responsable" afin de servir les intérêts de la communauté créative tout en respectant la propriété intellectuelle.
Outre l'amélioration de la recherche pour les consommateurs, les deux groupes lancent un incubateur d'artistes pour concevoir des outils de création assistée par ordinateur qui préservent l'authenticité des oeuvres.
Ce projet s'appuiera sur les capacités de recherche des laboratoires de pointe, notamment les studios Abbey Road, pour définir les nouveaux standards technologiques de l'industrie musicale.
UMG évolue à l'équilibre à Amsterdam tandis que Nvidia grappille 0,2% à Wall Street.
