 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UMG et NVIDIA forment "une alliance stratégique pour une IA responsable"
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:25

Le chef de file mondial de la musique et le géant des puces électroniques s'associent pour transformer la création et la découverte musicale tout en garantissant la protection des droits d'auteur.

Universal Music Group (UMG) a annoncé une collaboration d'envergure avec NVIDIA visant à exploiter l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) de ce dernier pour valoriser son catalogue de millions de titres. Au coeur de ce partenariat figure le modèle "Music Flamingo", capable d'analyser des morceaux complets avec une précision humaine pour identifier l'harmonie, la structure et le contexte culturel.

Le p.-d.g. d'UMG, Sir Lucian Grainge, a souligné l'importance de cet engagement pour une "IA responsable" afin de servir les intérêts de la communauté créative tout en respectant la propriété intellectuelle.

Outre l'amélioration de la recherche pour les consommateurs, les deux groupes lancent un incubateur d'artistes pour concevoir des outils de création assistée par ordinateur qui préservent l'authenticité des oeuvres.

Ce projet s'appuiera sur les capacités de recherche des laboratoires de pointe, notamment les studios Abbey Road, pour définir les nouveaux standards technologiques de l'industrie musicale.

UMG évolue à l'équilibre à Amsterdam tandis que Nvidia grappille 0,2% à Wall Street.


Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
22,1900 EUR Euronext Amsterdam -0,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank