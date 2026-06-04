UMG en chute après un rachat d'actions à Pershing Square

Universal Music Group (UMG) recule de 6,2% à 18 EUR à Amsterdam, après l'annonce du rachat par le groupe de 14 156 285 de ses actions ordinaires, dans le cadre de la cession de l'ensemble de la position détenue par divers fonds de Pershing Square.

Le leader mondial du divertissement musical précise avoir acquis ces actions à un prix unitaire de 17,66 EUR, donc bien inférieur à son cours de Bourse de 19,20 EUR de la veille au soir, pour une contrepartie totale d'environ 250 MEUR.

Le rachat a été réalisé en dehors du programme de rachat d'actions existant de 500 MEUR, mais conformément à l'autorisation supplémentaire de rachat d'actions de 500 MEUR accordée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 13 mai.

UMG a l'intention d'utiliser les actions rachetées pour honorer ses obligations dans le cadre du Plan mondial Universal Music Group 2022, ainsi que ses sous-plans, et/ou pour réduire son capital social.