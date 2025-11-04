 Aller au contenu principal
Ultragenyx s'effondre après la vente de 400 millions de dollars de redevances sur Crysvita
4 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O chutent de 12 % à 28,64 $ dans les échanges prolongés

** Ultragenyx déclare avoir vendu 25 % supplémentaires de ses droits de redevance futurs sur Crysvita au fonds de pension canadien OMERS pour 400 millions de dollars

** OMERS commencera à recevoir la part de redevance supplémentaire sur les ventes de Crysvita aux États-Unis et au Canada à partir de janvier 2028

** Crysvita, approuvé en 2018 pour traiter une maladie osseuse rare, a généré plus de 4 milliards de dollars de ventes cumulées dans la région depuis son lancement - Ultragenyx

** L'action a baissé de 23% depuis le début de l'année

