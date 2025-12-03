Enlèvement d'un homme dans le Val-d'Oise, une rançon réclamée à son fils

Enlèvement d'un homme dans le Val-d'Oise, une rançon réclamée à son fils ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Un quinquagénaire a été enlevé et violenté lundi, puis libéré quelques heures plus tard dans le Val-d'Oise par des malfaiteurs qui réclamaient une rançon à son fils installé à Dubaï, a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier, confirmant des informations de RTL et du Parisien.

La victime avait été enlevée lundi après-midi à Eaubonne (Val-d'Oise) puis libérée dans une forêt, près d'une commune voisine, a-t-on ajouté. Blessé, l'homme a été hospitalisé. Son pronostic vital n'est pas engagé, a-t-on précisé de même source.

Les ravisseurs "ont réclamé au fils 300.000 euros dans une première vidéo puis la même chose dans une autre vidéo où l'on voyait le père être violenté plus fort", a indiqué à l'AFP une autre source proche de l'enquête, confirmant une information de La Gazette du Val-d'Oise.

Le fils est un entrepreneur dans le domaine de la cybersécurité, détenteurs de cryptomonnaies, a indiqué cette source proche de l'enquête.

Le quinquagénaire a expliqué aux enquêteurs qu'il avait été enlevé par quatre hommes encagoulés. Un automobiliste l'a plus tard retrouvé "nu, tabassé, au bord d'une route, du côté de Louvres" (Val-d'Oise), à 25 km d'Eaubonne, et a appelé les pompiers et gendarmes, a indiqué à l'AFP la source proche de l'enquête.

Selon RTL, le père est un cadre supérieur dans le domaine de la santé, domicilié à Eaubonne. Selon Le Parisien, le fils, seulement âgé de 19 ans, est installé depuis peu à Dubaï.

Parmi les pistes explorées par les enquêteurs figure celle d'une tentative d'extorsion de fonds liée aux cryptomonnaies.

Les rapts contre rançon ou tentatives d'enlèvement liés aux cryptomonnaies, parfois spectaculaires, ont connu une recrudescence ces derniers mois.

Dans nombre de ces affaires, plusieurs suspects ont été interpellés, mis en examen et placés en détention provisoire.