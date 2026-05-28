UltraGene Ebola : une approche qPCR multiplexe pour la détection des espèces d’Ebola

Un test qPCR multiplexe conçu pour couvrir le virus Bundibugyo, soutenir la différenciation des espèces et préparer les étapes de validation et de conformité réglementaire.



Woippy, le 28 mai 2026 à 18 heures – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD »), une société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage des agents pathogènes, annonce la poursuite des progrès dans le développement de son portefeuille de tests UltraGene avec le test de qPCR Ebola, conçu pour faciliter la détection moléculaire de certains virus responsables de la maladie d’Ebola, notamment le virus Bundibugyo.



UltraGene Ebola est développé pour répondre aux besoins en matière de préparation aux épidémies exprimés par les autorités réglementaires, les agences de santé publique et les acteurs du secteur des laboratoires, notamment en matière de détection moléculaire, de différenciation des espèces d’Ebola, d’évaluation des performances, de préparation réglementaire et de déploiement pratique en cas d’épidémie.



S’appuyant sur son expertise en diagnostic moléculaire, ABL Diagnostics développe des solutions complémentaires de détection d’Ebola destinées à élargir la couverture analytique à certains virus responsables de la maladie d’Ebola.