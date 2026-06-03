Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à son offensive sur TikTok et à la demande pour les produits de luxe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale pour intégrer des détails issus de la conférence téléphonique, des commentaires des analystes et des graphiques) par Anuja Bharat Mistry et Arriana McLymore

Ulta Beauty ULTA.O a suscité une demande pour ses produits haut de gamme et attiré une clientèle jeune grâce à la campagne TikTok menée par sa directrice générale, Kecia Steelman, ce qui a permis au distributeur de cosmétiques de revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et de dépasser les estimations du premier trimestre mardi.

Les ménages aisés ont dépensé sans compter pour les catégories tendance et haut de gamme de l'entreprise, telles que les parfums, soulignant une reprise économique inégale où les riches stimulent les dépenses de consommation, tandis que les familles à faibles revenus sont contraintes de faire des achats plus calculés et pleins de compromis.

Mme Steelman, sous la direction de laquelle Ulta opère un redressement, a déclaré que l'entreprise avait gagné des parts de marché dans le secteur des produits de beauté de prestige, grâce à des marques telles qu'Estée Lauder, tandis que le secteur des produits de beauté grand public est resté globalement stable.

"Les consommateurs continuent de faire face à l'incertitude macroéconomique, aux mesures inflationnistes et aux pressions liées à la hausse des prix du carburant, ce qui rend le rapport qualité-prix de plus en plus important", a déclaré Mme Steelman lors de la conférence téléphonique post-résultats.

Ulta Beauty a également lancé des marques appartenant à des célébrités, telles que Fenty Beauty de Rihanna, Rare Beauty de Selena Gomez et Cecred de Beyoncé, afin d'attirer les acheteurs de la génération Z et de la génération Y. Son action a progressé d'environ 2% en séance prolongée.

Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 5,3% au cours du trimestre clos le 2 mai, contre une hausse de 2,9% il y a un an. Les analystes s'attendaient à une hausse des ventes de 4,5%, selon les données compilées par LSEG.

"L'attention des investisseurs restera probablement centrée sur un contexte de consommation plus prudent, des comparaisons à court terme plus difficiles et l'évolution des marges tout au long de l'année", a déclaré Oliver Chen, analyste chez TD Cowen.

Les investissements d'Ulta dans le renforcement de son assortiment, les plateformes sociales telles que TikTok Shop et les outils basés sur l'IA comme Google Search et l'application Gemini l'ont aidée à élargir sa clientèle dans un contexte de concurrence acharnée.

"La société continue de surperformer les autres détaillants de produits de beauté, tels que les grands magasins", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Ulta prévoit un bénéfice par action annuel compris entre 28,36 et 28,80 dollars, contre une prévision antérieure de 28,05 à 28,55 dollars.

Elle a publié un bénéfice par action de 7,74 dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 6,86 dollars.