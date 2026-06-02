Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de produits cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une réduction des pertes liées aux stocks et sur des produits haut de gamme pour protéger ses marges face à l'augmentation des dépenses liées à l'expansion de ses magasins et au marketing.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice compris entre 28,36 et 28,80 dollars, contre une prévision antérieure de 28,05 à 28,55 dollars.

Son action a progressé d'environ 5% en séance prolongée.