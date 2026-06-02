 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de produits cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une réduction des pertes liées aux stocks et sur des produits haut de gamme pour protéger ses marges face à l'augmentation des dépenses liées à l'expansion de ses magasins et au marketing.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice compris entre 28,36 et 28,80 dollars, contre une prévision antérieure de 28,05 à 28,55 dollars.

Son action a progressé d'environ 5% en séance prolongée.

Valeurs associées

ULTA BEAUTY
494,8700 USD NASDAQ -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,78 +0,56%
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
STMICROELECTRONICS
68,28 +15,14%
SOITEC
153,05 +3,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank