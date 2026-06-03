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Ulta Beauty rehausse ses prévisions après un trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 14:43

Le distributeur américain de produits de beauté, dont le titre se replie de 1,18% en avant-Bourse, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles, porté par une hausse soutenue de ses ventes et l'efficacité de sa stratégie numérique.

Les ventes à périmètre comparable ont progressé de 5,3% au premier trimestre clos le 2 mai, contre 2,9% un an plus tôt. Cette performance dépasse les attentes du marché, les analystes tablant sur une croissance de 4,5%.

Le bénéfice par action a atteint 7,74 dollars, dépassant largement le consensus des analystes fixé à 6,86 dollars.

Fort de ce début d'exercice, Ulta Beauty a relevé sa prévision de bénéfice annuel par action à une fourchette comprise entre 28,36 et 28,80 dollars, contre 28,05 à 28,55 dollars précédemment.

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ULTA BEAUTY
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