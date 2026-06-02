Ulta Beauty en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 juin - ** L'action du distributeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O a progressé d'environ 5 % à 519,20 $ en séance prolongée
** La société prévoit un bénéfice par action annuel compris entre 28,36 $ et 28,80 $, contre une prévision antérieure de 28,05 $ à 28,55 $
** Le titre a perdu 18,2 % depuis le début de l'année
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