Ulta Beauty en hausse après avoir relevé ses perspectives, portée par une forte demande de maquillage et de soins de la peau

5 décembre - ** Les actions d'Ulta Beauty ULTA.O étaient en hausse de 6,52% à 568,75 dollars avant l'ouverture des marchés

** Le distributeur de cosmétiques a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, bénéficiant d'une forte demande pour ses produits de maquillage et de soins de la peau

** La société prévoit un bénéfice annuel de 25,20 à 25,50 dollars par action, contre une prévision précédente de 23,85 à 24,30 dollars

** Les analystes de Canaccord Genuity ont déclaré dans une note: "Nous pensons qu'Ulta s'exécute extrêmement bien et qu'il est en bonne voie pour bénéficier d'une demande saine et continue pour les produits de beauté pendant les fêtes de fin d'année"

** Pour le troisième trimestre, le bénéfice par action de 5,14 $ a battu les estimations de 4,64 $, selon les données compilées par LSEG

** Au moins huit sociétés de courtage ont relevé les prévisions de cours de l'action

** La médiane des prévisions des 27 analystes qui couvrent le titre est de 608 $ avec une note moyenne d'achat, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ULTA a progressé de près de 23%