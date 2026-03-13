Ulta Beauty en baisse, la hausse des coûts affectant les marges ; l'accent est mis sur TikTok sous la houlette de la nouvelle directrice générale

(Mise à jour des actions et ajout d'un graphique) par Neil J Kanatt

Les actions d'Ulta Beauty ULTA.O ont chuté de 9,6 % dans les premiers échanges vendredi, la hausse des coûts ayant éclipsé la forte demande, bien que les analystes aient exprimé leur optimisme quant à la poussée numérique menée par TikTok sous l'égide d'un nouveau directeur général pour attirer des clients plus jeunes et plus fortunés.

Alors que le distributeur a affiché de fortes ventes pour le trimestre des fêtes de fin d'année et a prévu des ventes annuelles optimistes grâce à la forte demande dans ses points de vente pour des assortiments branchés, y compris des marques de célébrités telles que Fenty Beauty de Rihanna, l'augmentation des coûts a été un point sensible. La directrice générale Kecia Steelman, qui a pris ses fonctions en janvier 2025, a également mis en garde contre l'impact potentiel des "conflits mondiaux".

Alors que le trimestre a montré un "manque de transmission" des ventes fortes aux bénéfices, Ulta adopte une approche conservatrice de ses perspectives, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan - un sentiment partagé par plusieurs autres maisons de courtage. Les frais de vente, généraux et administratifs d'Ulta (SG&A) ont augmenté de 23 % pour atteindre 1 milliard de dollars au cours du trimestre de décembre, sous l'effet d'une hausse de la rémunération incitative et d'un investissement continu dans le marketing et Space NK, une chaîne de magasins britannique qu'elle a acquise l'année dernière.

Pour attirer des clients plus jeunes et plus aisés, l'entreprise s'est appuyée sur des marques haut de gamme appartenant à des célébrités, telles que la ligne de soins capillaires Cecred de Beyonce. Elle a également lancé des campagnes pour les fêtes de fin d'année mettant en scène Khloe Kardashian et Paris Hilton.

Les analystes d'Oppenheimer Research ont déclaré qu'Ulta avait toujours fait preuve de prudence dans ses prévisions et que les actions avaient été "évaluées à un prix proche de la perfection", ce qui rendait le recul des investisseurs peu surprenant.

La société prévoit de lancer un assortiment de marques exclusives sur TikTok Shop, dans le but d'attirer les acheteurs de la génération Z et de la génération Alpha et de capitaliser sur les ventes de produits de beauté en ligne, alors que la concurrence de Target TGT.N et de Walmart WMT.O s'intensifie dans les magasins.

« Au crédit d'Ulta, elle est en train de gagner des parts de marché dans ce que nous pensons être une migration plus large de la catégorie beauté en ligne », ont déclaré les analystes de William Blair, exprimant leur confiance quant à un potentiel de hausse des prévisions de ventes annuelles.

Ulta s'attend à une croissance à deux chiffres des frais de vente et d'administration au cours du premier semestre de l'exercice 2026, car les coûts et les investissements liés à Space NK se poursuivent, avant de ralentir au cours du second semestre, car les dépenses d'intégration s'annualisent.

Au moins sept maisons de courtage ont réduit les objectifs de prix sur le titre suite aux résultats.

Le multiple cours/bénéfice à terme de la société, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 21,62, comparé à 29,53 pour Estee Lauder EL.N et 19,84 pour Elf Beauty ELF.N .