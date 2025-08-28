Ulta Beauty brille après le relèvement de ses prévisions annuelles grâce à une demande stable et à son expansion au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ulta Beauty ULTA.O a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de ventes trimestrielles jeudi, misant sur une demande soutenue pour les marques de maquillage et de soins de la peau dans ses magasins ainsi que sur des pertes de stocks moins importantes.

Les actions de la société ont augmenté de 6 % après la clôture des marchés.

La société a vu ses ventes en magasin augmenter, alimentées par des acheteurs plus jeunes attirés par des marques à la mode et abordables telles que Elf Beauty ELF.N .

Le distributeur de cosmétiques s'est également développé à l'international avec l'acquisition en juillet de la chaîne britannique Space NK .

Ulta a ajouté à ses rayons des marques appartenant à des célébrités, comme Fenty Beauty de Rihanna, et a augmenté ses investissements dans le numérique et le marketing pour renforcer l'engagement de ses clients.

Les ventes du deuxième trimestre se sont élevées à 2,79 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires net annuel compris entre 12 et 12,1 milliards de dollars, contre 11,5 à 11,7 milliards de dollars prévus précédemment.

Cette révision des prévisions intervient dans un contexte d'incertitude commerciale à l'échelle mondiale, les dirigeants avertissant que l'évolution de la politique américaine a pesé sur le moral des consommateurs et des entreprises.

La semaine dernière, le fabricant de cosmétiques de luxe Estee Lauder EL.N a signalé un impact tarifaire de 100 millions de dollars et a déclaré qu'il réduirait ses stocks et ses promotions pour freiner la hausse des coûts.

"Nos perspectives pour le reste de l'année reflètent à la fois la force de notre performance depuis le début de l'année et notre prudence quant à l'évolution de la demande des consommateurs au cours du second semestre. Alors que l'incertitude à court terme persiste, nous restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler", a déclaré Kecia Steelman, directrice générale d'Ulta.

La baisse des frais d'expédition du commerce électronique et la réduction des pertes de stocks ont également aidé Ulta à compenser les pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement.

La marge brute trimestrielle a augmenté de 11,6 % pour atteindre 1,10 milliard de dollars. La société prévoit désormais un bénéfice annuel de 23,85 à 24,30 dollars par action, contre 22,65 à 23,20 dollars auparavant.