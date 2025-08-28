 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ulta Beauty augmente ses prévisions de ventes nettes et de bénéfices pour l'exercice 2025
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du vendeur de cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O augmentent de 5,9% à 562 $ dans les échanges prolongés ** La société relève ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025 à 12,0 milliards de dollars à 12,1 milliards de dollars, contre 11,5 milliards de dollars à 11,7 milliards de dollars précédemment

** Ulta prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 23,85 $ et 24,30 $, par rapport à la projection précédente de 22,65 $/action à 23,20 $/action

** "Nos perspectives pour le reste de l'année reflètent à la fois la force de notre performance depuis le début de l'année et notre prudence quant à l'évolution de la demande des consommateurs au cours du second semestre" - Kecia Steelman, directrice générale de l'entreprise

** La société annonce des ventes nettes de 2,8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre 2,67 milliards de dollars prévus, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 22 % depuis le début de l'année

