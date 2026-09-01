Ukraine-Sixième nuit consécutive de bombardements russes contre Kyiv, au moins 12 morts

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions et déclarations)

La Russie a bombardé la capitale ukrainienne Kyiv et sa région pour une sixième nuit consécutive, faisant au moins 12 morts et plus de dix blessés, ont déclaré mardi matin des responsables locaux.

Des explosions ont été entendues à travers la ville et une grande partie de l'Ukraine a été placée en état d'alerte aux premières heures de la nuit.

Selon les services d'urgence de Kyiv, huit personnes ont été tuées et des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la capitale. Le groupe ferroviaire public Ukrzaliznytsia a indiqué que six de ses employés, tués par des frappes de missiles balistiques russes contre un dépôt et d'autres installations, figuraient parmi les victimes.

A Boryspil, en périphérie de Kyiv, quatre personnes ont été tuées et 13 autres ont été blessées dans une attaque ayant touché un immeuble résidentiel et d'autres sites, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Tymour Tkachenko.

Un ressortissant indien figure parmi les victimes des attaques de la nuit, a indiqué le président ukrainien Volodimir Zelensky. Un "nombre important" de drones à réaction - plus difficiles à intercepter que les modèles à hélices - et de missiles balistiques ont été utilisés lors de ces attaques, a-t-il ajouté.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a appelé les alliés de Kyiv à accroître la pression économique sur Moscou et à relancer les discussions sur le recours aux avoirs russes gelés pour financer l'effort de guerre ukrainien.

"Il est temps de faire comprendre au Kremlin que la diplomatie de façade ne fonctionne plus", a-t-il écrit sur X, en exhortant également les alliés à fournir à l'Ukraine davantage de systèmes de défense aérienne.

L'armée de l'air du pays, qui a récemment reçu un lot modeste de missiles intercepteurs Patriot, a déclaré avoir abattu cinq missiles balistiques tirés par la Russie.

ZELENSKY S'ENTRETIENT AVEC WITKOFF ET KUSHNER

Les frappes russes ont également visé un poste-frontière avec la Roumanie, membre de l'Otan, dans la région d'Odessa.

L'Estonie a par ailleurs indiqué que des drones utilisés lors d'une attaque ukrainienne contre la Russie avaient brièvement pénétré dans son espace aérien, soulignant que cet incident, le dernier en date de cette nature, marquait l'importance de fournir à Kyiv des moyens de défense aérienne.

Le ministère russe de la Défense a de son côté déclaré mardi matin sur Telegram que ses forces avaient frappé durant la nuit des installations militaires et énergétiques à Kyiv et Odessa, ainsi que dans leurs régions.

Selon les autorités russes, des frappes ukrainiennes ont provoqué un incendie dans la zone portuaire d'Oust-Louga, important terminal d'exportation du nord-ouest de la Russie, et endommagé des installations civiles dans la région de Samara, qui abrite plusieurs grandes raffineries situées à environ 800 km au sud-est de Moscou.

Un civil a en outre été tué lors d'une attaque ukrainienne sur Belgorod, a déclaré mardi le gouverneur par intérim de la région, Alexandre Chouvaïev.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, avait auparavant fait état dans la nuit de plus d'une dizaine de drones abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale.

Quelques heures avant les nouvelles attaques russes, Volodimir Zelensky avait indiqué avoir eu un entretien téléphonique "détaillé et constructif" avec Steve Witkoff et Jared Kushner, émissaires du président américain Donald Trump.

Les deux camps travaillent à finaliser le calendrier d'une visite en Ukraine de Witkoff et Kushner, a-t-il ajouté dans un message sur Telegram.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a par ailleurs déclaré au président russe Vladimir Poutine que la guerre devait prendre fin "pour le bien de l'humanité". Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a répondu que Moscou "avançait dans cette voie".

(Valentyn Ogirenko et Pavel Polityuk à Kyiv, avec Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Anna Pruchnicka à Gdansk ; version française Jean Terzian et Benjamin Mallet, édité par Zhifan Liu)