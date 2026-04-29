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Ukraine-La région d'Odessa visée par des drones russes
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 11:59

(Actualisé en bas de dépêche avec nouvelles attaques signalées par l'Ukraine)

La Russie a lancé des attaques de drones contre des infrastructures portuaires dans la nuit de mardi à mercredi sur la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, endommageant des bâtiments résidentiels et un hôpital et faisant deux blessés, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

Selon le gouverneur régional Oleh Kiper, les raids ont détruit le hall des admissions d'un hôpital et sérieusement endommagé plusieurs autres secteurs de l'établissement.

Le personnel et les patients ont pu s'abriter pendant les frappes. Ils ont été transférés par la suite dans un autre hôpital, a-t-il dit sur la plateforme Telegram.

Des installations portuaires ont été visées, a déclaré le parquet local sans autres détails.

Deux personnes ont été blessées dans des incendies survenus dans une zone résidentielle, ont rapporté les secours. Un feu s'est également déclaré dans la Réserve de biosphère du Danube, un parc naturel situé dans la région.

Une autre attaque de drones et missiles russes a fait un mort et deux blessés dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine.

En Russie, l'incendie qui s'est déclaré mardi à la raffinerie de Touapsé, sur la mer Noire, après une troisième attaque de drones ukrainienne en moins de deux semaines, a été maîtrisé mercredi matin, ont rapporté les autorités locales.

Sur les réseaux sociaux, l'état-major ukrainien a annoncé qu'un pétrolier sous le coup de sanctions internationales avait été frappé par la marine ukrainienne à l'aide de drones navals alors qu'il naviguait à quelque 210 km au sud-est de Touapsé.

Le Marquise, battant pavillon du Cameroun, ne transportait pas de cargaison au moment de l'attaque. Le navire, utilisé pour "transporter illégalement des produits pétroliers" selon l'état-major, est visé par des sanctions de l'Ukraine, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de la Suisse, de la Nouvelle-Zélande et du Canada.

Le Service de sécurité ukrainien a de son côté déclaré qu'une station de pompage russe avait été prise pour cible par l'Ukraine près de Perm, dans l'Oural, à 1.500 km de la frontière ukrainienne.

(Anna Pruchnikca, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault et Benoit Van Overstraeten)

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