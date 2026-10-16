Ukraine-La décision de limiter le réseau Starshield a été prise à la Maison blanche-sources

par Erin Banco et Gram Slattery

L'ordre de limiter l'utilisation du réseau de satellites à usage militaire Starshield, développé par SpaceX, utilisé par l'Ukraine est venu de la Maison blanche, selon deux responsables américains et un responsable occidental au fait de la question.

Les responsables ont indiqué que les dirigeants du département de la Défense avaient reçu un message précisant que le réseau Starshield destiné à l'armée ukrainienne devait être ralenti.

Les sources n'ont pas précisé qui au sein de la Maison blanche avait pris cette décision, ni qui était chargé de mettre en oeuvre cet ordre.

L'Ukraine s'est plainte cette semaine que la fonctionnalité "en mouvement" de Starshield, qui permet d'assurer une connexion haut débit à bord des équipements militaires en déplacement rapide, notamment les drones, ait été limitée au-delà de 160 km/heure, perturbant les opérations militaires.

LES ÉTATS-UNIS FONT PRESSION SUR L'UKRAINE

Cette décision de restreindre temporairement ce système de communication vital intervient alors que le président américain Donald Trump fait pression sur Kyiv pour qu'elle cesse ses attaques contre les raffineries russes.

Donald Trump a accusé à plusieurs reprises l'Ukraine d'être responsable de la flambée des prix du diesel aux Etats-Unis, un motif de mécontentement majeur pour de nombreux Américains et donc un sujet d'inquiétude au sein de son camp républicain à l'approche des élections législatives de mi-mandat le 3 novembre.

Les experts estiment toutefois que cette flambée des prix de l'énergie résulte principalement de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a notamment entraîné le blocage de facto du détroit d'Ormuz.

Interrogé sur la décision de limiter l'utilisation de Starshield, un haut responsable américain a déclaré: "Aucune demande de ce type n'a jamais été formulée par le président."

DÉGRADATION DES RELATIONS

Les relations entre Kyiv et Washington se sont détériorées ces derniers jours après une réunion organisée à Miami le 9 octobre qui a rassemblé des représentants des deux pays ainsi que de l’Europe et de la Banque mondiale.

Lors de cette réunion, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont adopté un ton ferme à l'égard de l'Ukraine, selon une autre source proche du dossier.

Ils ont déclaré aux responsables ukrainiens que les Etats-Unis étaient frustrés par la poursuite des frappes de Kyiv contre des raffineries russes, malgré les demandes répétées de Washington pour qu'elles cessent.

La délégation américaine a également expliqué la décision de Washington de conclure un accord sur le diesel avec la Russie, précisant que la Maison blanche espérait que cela assouplirait la position de Moscou sur les négociations de paix.

Cet accord, en vertu duquel la Russie fournira plus de 2,25 millions de barils de gazole aux marchés américains et mondiaux, a suscité une vive réaction de la part de certains élus américains, qui estiment qu'il donnera à Moscou les moyens financiers de poursuivre sa guerre sans contraindre le président russe Vladimir Poutine à faire des concessions pour mettre fin au conflit.

Dans les jours qui ont suivi, le président ukrainien Volodimir Zelensky et Donald Trump se sont mutuellement critiqués.

En coulisses, des responsables américains ont menacé de cesser de fournir à Kyiv des renseignements sur les lancements de missiles russes, que l'Ukraine utilise pour déjouer les attaques.

Donald Trump a assuré cette semaine que Washington continuait de partager des renseignements avec Kyiv et que les efforts de son administration pour mettre fin à la guerre se poursuivaient.

(Avec Steve Holland, Jonathan Landay, Phil Stewart, Joey Roulette, Cassell Bryan-Low; version française Camille Raynaud)