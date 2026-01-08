Ukraine-Des frappes russes plongent le sud-est du pays dans le noir

par Dan Peleschuk

Les autorités ukrainiennes s'empressaient jeudi de rétablir l'électricité dans le sud-est du pays après que deux régions ont été plongées dans le noir en raison d'attaques de drones russes au cours de la nuit dernière.

Près de 500.000 foyers de la région de Dnipropetrovsk, l'une des plus grandes d'Ukraine, étaient toujours privés d'électricité jeudi après-midi, selon le fournisseur d'énergie privé DTEK.

Plus tôt dans la journée, le vice-premier ministre Oleksiy Kouleba a déclaré que plus d'un million de consommateurs de la région étaient privés de chauffage et d'eau.

L'Ukraine, comme chaque hiver depuis le début de l'invasion russe en 2022, subit des attaques sur ses infrastructures énergétiques. Selon le président ukrainien Volodimir Zelensky, ces attaques visent à "briser" le pays.

"Il s'agit d'une guerre de la Russie contre notre peuple, contre la vie en Ukraine, d'une tentative de briser l'Ukraine", a écrit Volodimir Zelensky sur X après une tournée en Europe visant à rallier ses soutiens.

"Les discussions diplomatiques ne peuvent servir de prétexte pour ralentir la fourniture de systèmes de défense aérienne et d'équipements qui contribuent à protéger des vies", a-t-il ajouté.

À Zaporijjia, l'autre région touchée par les coupures, l'électricité a été rétablie après que les infrastructures critiques ont été contraintes de recourir à des réserves, a déclaré le ministère ukrainien de l'Energie.

Le gouverneur de la région, Ivan Fedorov, a déclaré que c'était la première fois, "ces dernières années", que sa région était confrontée à une panne totale d'électricité.

LES HABITANTS ET L'INDUSTRIE TOUCHÉS

Dans la capitale régionale de Dnipro, les générateurs bourdonnaient devant les vitrines des magasins du centre-ville. Interrogés par Reuters, les habitants ont déclaré s'être habitués aux fréquentes perturbations.

"Ce n'est pas la première panne d'électricité, et je soupçonne que ce ne sera pas la dernière, alors nous travaillons, nous sommes préparés", a déclaré une serveuse dans un bar qui s'est présentée sous le nom d'Iryna.

Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré que plus de 1.500 points de recharge et de chauffage avaient été installés dans la région de Dnipropetrovsk.

Il a ajouté que la police annonçait les alertes aériennes par mégaphone dans les parties de la région où les sirènes ne fonctionnaient pas.

À Kryvyi Rih, la ville natale de Volodimir Zelensky, le fabricant d'acier ArcelorMittal MT.LU a déclaré qu'il avait temporairement suspendu une partie de sa production.

Zaporijstal, un autre grand producteur, a également fait état d'une suspension temporaire et a déclaré qu'il se préparait à un redémarrage en toute sécurité.

Le ministère ukrainien de l'Energie a déclaré que huit mines de la région de Dnipropetrovsk avaient subi des coupures d'électricité pendant la nuit, mais que les ouvriers avaient été évacués.

Mykola Loukachouk, chef du conseil régional de Dnipropetrovsk, a déclaré qu'il faudrait jusqu'à une journée pour rétablir l'approvisionnement en eau de la ville de Pavlohrad et des zones voisines.

L'Ukraine, qui se prépare à une vague de froid dans le courant de la semaine, anticipe une aggravation des perturbations dans les secteurs de l'électricité et du chauffage, a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko.

Le ministère de l'Energie a déclaré mercredi que les conditions météorologiques avaient déjà entraîné des coupures d'électricité dans certaines localités d'au moins quatre régions d'Ukraine.

(Avec la contribution de Mykhailo Moskalenko à Dnipro ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)