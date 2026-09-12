Ukraine-Des frappes russes font six morts et des dizaines de blessés

(Actualisé avec frappes russes)

Des frappes russes menées samedi dans plusieurs régions d'Ukraine ont fait six morts, des dizaines de blessés et endommagé des immeubles résidentiels ainsi que des infrastructures, selon les autorités.

Le bilan parmi les civils s'est nettement alourdi en Ukraine au cours des deux derniers mois alors que la Russie intensifie ses attaques contre des centrales électriques et d'autres infrastructures.

L'Ukraine frappe pour sa part des sites énergétiques et des entrepôts situés loin à l'intérieur du territoire russe, les deux camps ciblant également le trafic maritime.

Le gouverneur de la région de Jytomyr située à l'ouest de Kyiv, Vitaliy Bounetchko, a déclaré qu'une frappe russe sur une épicerie avait tué deux personnes dans la ville de Zviahel. Deux stations-service ont également été visées, ainsi qu'une "entreprise à capitaux étrangers" dont il n'a pas précisé le nom.

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait fait état d'attaques contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, ainsi que contre sa ville natale de Kryvyï Rih.

Le gouverneur de l'oblast de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a indiqué que deux personnes avaient été tuées et 11 autres blessées lors d'attaques contre Zaporijjia et d'autres localités de la région.

Oleksandr Vilkoul, chef de l'administration militaire de Kryvyï Rih, a annoncé que deux personnes avaient été tuées lors d'attaques nocturnes menées contre la ville au moyen de drones et de missiles.

L'armée russe a déclaré avoir frappé à Zaporijjia l'aciériste ukrainien Zaporizhstal, ainsi qu'un complexe d'Interpipe Steel à Dnipro et plusieurs usines à Kryvyï Rih, dont le site minier Northern Iron Ore Beneficiation Works.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les déclarations des deux camps.

MOSCOU DIT VISER DES SITES INDUSTRIELS ET DES NAVIRES

Dans la région d'Odessa, le gouverneur Oleh Kiper a indiqué que 37 personnes, dont un nourrisson, avaient été blessées lors d'une série d'attaques menées au cours de la nuit. Deux personnes étaient portées disparues.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces poursuivaient leurs frappes contre les ports ukrainiens, affirmant avoir touché un navire cargo à Odessa qui transportait, selon Moscou, des marchandises à usage militaire.

Plus tôt dans la journée, le ministère avait annoncé que ses forces avaient frappé durant la nuit deux cargos dans le port de Tchornomorsk, sur la mer Noire.

L'armée ukrainienne a pour sa part déclaré avoir frappé à Togliatti, dans la région russe de Samara, l'un des principaux producteurs russes de caoutchouc synthétique, provoquant un incendie. Selon elle, l'usine Togliattikauchuk produit du caoutchouc synthétique et des additifs pour carburants utilisés notamment dans le combustible des missiles russes.

Le gouverneur de la région de Samara, Viatcheslav Fedorichtchev, a indiqué, selon l'agence Interfax, que des installations industrielles de la région avaient été visées par des drones ukrainiens, sans préciser lesquelles ni l'ampleur des dégâts.

Le maire de Togliatti, Ilia Soukhikh, a fait état de plusieurs immeubles résidentiels endommagés et d'une personne blessée.

Lors d'une attaque distincte, quatre bâtiments commerciaux ont pris feu dans la ville de Taganrog, dans la région russe de Rostov, a déclaré la maire locale Svetlana Kamboulova, citée par l'agence TASS.

(Rédigé par Olena Harmash et Maxim Rodionov ; version française Tangi Salaün et Benjamin Mallet)