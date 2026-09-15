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Ukraine-Attaque russe contre une station-service et des entrepôts de Kyiv-autorités
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 05:48
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Un drone russe a atteint dans la nuit de lundi à mardi une station-service de Kyiv, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, via la messagerie Telegram, ajoutant que la Russie avait effectué également des frappes contre des entrepôts à un endroit distinct de la ville.

Une explosion a été entendue à Kyiv aux premières heures de la journée.

Cette attaque intervient après que le président américain Donald Trump a revendiqué lundi que l'Ukraine et la Russie avaient accepté de ne plus attaquer leurs infrastructures énergétiques respectives.

Moscou a commencé récemment à cibler des stations-service à Kyiv, après avoir frappé ces derniers mois quelque 300 stations d'essence ukrainiennes, principalement dans des régions frontalières.

En Russie, une attaque ukrainienne au missile a endommagé dans la nuit un entrepôt du site de commerce en ligne Ozon dans la ville portuaire de Taganrog, dans le sud du pays, a déclaré le gouverneur régional sur la messagerie Telegram.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi soir que Kyiv était disposé à soutenir la proposition américaine de suspendre les frappes contre les sites énergétiques à la condition que Washington puisse garantir que Moscou était réellement prêt à mettre fin au conflit.

(Gleb Garanich à Kyiv, Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

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