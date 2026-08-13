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Ukraine-Attaque russe contre le port d'Izmaïl-autorités locales
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 11:38
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(Actualisé avec Zelensky, frappes en Russie, détails)

La Russie a mené dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque à proximité du port ukrainien d'Izmaïl, sur le Danube, provoquant des dégâts et un incendie, ont déclaré les autorités régionales via la messagerie Telegram.

Cette attaque survient après que Moscou a dénoncé la veille une attaque de Kyiv contre le port de Novorossiisk, en mer Noire, important pour les exportations céréalières russes.

Le port d'Izmaïl, situé près de la frontière roumaine dans la région méridionale d’Odessa, gère les exportations de céréales ukrainiennes et d’autres matières premières.

L’administration régionale d'Izmaïl a indiqué sur Telegram que les frappes avaient endommagé les infrastructures portuaires et provoqué une coupure d’électricité dans le sud-est de la ville.

La Roumanie a déployé deux avions de chasse alors qu'une "cible aérienne" s'est trouvée pendant une dizaine de minutes dans son espace aérien avant de pénétrer en Ukraine, a déclaré le ministère roumain de la Défense sur le réseau social X.

Dans la région d’Odessa, un drone russe a également frappé un train de voyageurs, tuant le conducteur et son assistant, a déclaré Oleksandr Pertsovskyi, directeur général des chemins de fer ukrainiens, sur Facebook.

La Russie a attaqué l'Ukraine alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi soir à CNN que Kyiv avait besoin d’au moins 5% des stocks actuels de missiles intercepteurs Patriot des États-Unis pour repousser la vague croissante d’attaques de missiles balistiques russes.

L'Ukraine cherche à se procurer davantage de PAC-3, le tout dernier modèle de missile Patriot capable d’abattre les missiles balistiques russes. Les livraisons de ces armes ont diminué depuis que la guerre en Iran a détourné les approvisionnements américains.

Volodimir Zelensky a déclaré à CNN qu’une part de 10% des stocks actuels de missiles Patriot des États-Unis suffirait à mettre fin à toutes les attaques de missiles balistiques russes.

"Vendez-nous 5%, nous passerons l’hiver et sauverons des vies. S’ils peuvent nous en vendre 10%, nous détruirons tous les missiles balistiques russes. J’en ai 1%", a-t-il déclaré.

FRAPPES EN RUSSIE

Parallèlement, une frappe aérienne a provoqué un incendie dans une zone industrielle de la région russe du Bachkortostan, où le détaillant en ligne Wildberries possède un site, a indiqué l'entreprise.

Les entrepôts de Wildberries sont la cible d'une série d'attaques menées par des drones ukrainiens depuis le 18 juillet.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté et détruit 362 drones ukrainiens au cours de la nuit de mercredi à jeudi, au-dessus de différentes régions.

Une attaque par drone a aussi provoqué un incendie dans une zone industrielle de Salavat, dans la région du Bachkortostan, où se trouvent une grande raffinerie de pétrole et un complexe pétrochimique, a déclaré le chef de l'oblast, Radi Khabirov, sur Telegram.

L'état-major ukrainien a confirmé avoir frappé la raffinerie, à environ 1.300 km de sa frontière.

(Jekaterīna Golubkova; Aleksandar Vasovic; Gleb Stolyarov; version française Jean Terzian et Etienne Breban)

Guerre en Ukraine
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