information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 14:46

UGI va céder sa division Électricité pour 470 millions de dollars ; le cours de l'action est en hausse

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28 avril - ** L'action de la société de distribution de gaz naturel UGI Corp UGI.N progresse de 1,5 % à 37,80 $ en pré-ouverture

** La société va céder sa division Électricité à des fonds gérés par Argo Infrastructure Partners

** Le prix d'achat s'élève à environ 470 millions de dollars, ajustements de fonds de roulement compris

** La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2027

** À la clôture d'hier, UGI affichait une légère baisse depuis le début de l'année