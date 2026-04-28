UGI va céder sa division Électricité pour 470 millions de dollars ; le cours de l'action est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 avril - ** L'action de la société de distribution de gaz naturel UGI Corp UGI.N progresse de 1,5 % à 37,80 $ en pré-ouverture
** La société va céder sa division Électricité à des fonds gérés par Argo Infrastructure Partners
** Le prix d'achat s'élève à environ 470 millions de dollars, ajustements de fonds de roulement compris
** La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2027
** À la clôture d'hier, UGI affichait une légère baisse depuis le début de l'année
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