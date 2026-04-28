 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UGI va céder sa division Électricité pour 470 millions de dollars ; le cours de l'action est en hausse
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de la société de distribution de gaz naturel UGI Corp UGI.N progresse de 1,5 % à 37,80 $ en pré-ouverture

** La société va céder sa division Électricité à des fonds gérés par Argo Infrastructure Partners

** Le prix d'achat s'élève à environ 470 millions de dollars, ajustements de fonds de roulement compris

** La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2027

** À la clôture d'hier, UGI affichait une légère baisse depuis le début de l'année

Valeurs associées

UGI
37,770 USD NYSE +1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank