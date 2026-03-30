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UE: Les ministres de l’Énergie vont préparer une réponse à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:38

Illustration d'une carte montrant le détroit d'Ormuz

Illustration d'une carte montrant le détroit d'Ormuz

Les ministres de l'Énergie de ‌l'Union européenne se réuniront mardi pour coordonner leur réponse aux perturbations des marchés pétroliers ​et gaziers provoquées par la guerre en Iran, selon un document interne de l’UE.

La forte dépendance de l'Europe aux importations énergétiques l'a laissée exposée à une spirale inflationniste ​depuis la fermeture effective du détroit d'Ormuz et le début des frappes de Téhéran contre les infrastructures énergétiques ​au Moyen-Orient.

Les prix du gaz en Europe ont ⁠bondi de plus de 70% depuis le début des frappes israélo-américaines en ‌Iran le 28 février.

Les ministres sont invités à "indiquer quelles mesures concrètes pourraient être mises en place pour faire face au resserrement des marchés ​du pétrole et du gaz ‌de manière coordonnée", ajoute le document de l'UE.

"Il reste important ⁠d’éviter des réponses nationales non coordonnées et fragmentées ainsi que des signaux perturbateurs pour le marché", ajoute le document.

Selon le document, les ministres devraient concentrer leurs efforts sur ⁠le remplissage des ‌stocks de gaz en vue de l’hiver prochain, ainsi que sur la ⁠stabilisation des marchés des produits pétroliers et la garantie de ces approvisionnements.

L’UE affirme ‌que ses approvisionnements en pétrole et en gaz restent sûrs à court ⁠terme, les principaux fournisseurs du bloc étant la Norvège et ⁠les États-Unis, plutôt que ‌des producteurs directement touchés par des frappes et des fermetures au Moyen-Orient.

Mais l'Europe observe ​avec inquiétude le resserrement de l'offre mondiale ‌de certains produits, notamment le diesel et le carburant aviation.

Le directeur général de Shell, Wael Sawan, a averti ​la semaine dernière que le continent pourrait faire face à des pénuries d’énergie d’ici avril, le carburant aviation, le diesel et l’essence figurant parmi les ⁠premiers produits touchés.

Les responsables de l'UE cherchent à inciter les pays à remplir leurs stocks de gaz naturel bien en amont de l’hiver prochain, afin d’éviter une ruée sur les approvisionnements plus tard dans l’année, susceptible d’entraîner de nouvelles hausses de prix.

Les ministres se réuniront par visioconférence mardi à 13h00 GMT.

(Reportage Kate Abnett, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 12:52

    Pas de sanction à l'encontre des agresseurs pour cette guerre? L'UE s'était pourtant bien lâché sur la Russie sur fond d'autofélicitations et d'autosatisfactions...

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