UE-La Pologne et la Hongrie acceptent un compromis allemand sur le budget

VARSOVIE, 9 décembre (Reuters) - La Pologne et la Hongrie ont accepté une proposition de compromis de l'Allemagne sur le budget de l'Union européenne mais attendent désormais l'approbation d'autres Etats membres dont les Pays-Bas, a déclaré mercredi un haut responsable polonais à Varsovie. "Nous avons donné provisoirement notre accord (...) L'objectif est de conclure avant le sommet européen (jeudi)", a dit ce responsable, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat. Varsovie et Budapest ont opposé le 16 novembre leur veto au projet de budget de l'UE de 1.100 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et au plan de relance post-COVID de 750 milliards d'euros, estimant que l'accès à ces fonds ne doit pas être rattaché au respect de l'Etat de droit. (Joanna Plucinska; version française Jean-Stéphane Brosse)

