UE-Apple Ads et Apple Maps susceptibles d'être considérés comme des "contrôleurs d'accès"

Les services du géant américain Apple AAPL.O , Apple Ads et Apple Maps, atteignent probablement les seuils requis pour être considérés comme des "contrôleurs d'accès" au titre du règlement sur les marchés numériques (Digital Market Act, DMA), a fait savoir vendredi la Commission européenne.

Les services désignés comme "contrôleurs d'accès" doivent respecter un ensemble de règles strictes en matière de modération des contenus, afin de garantir une concurrence équitable et une transition facile d'un service à l'autre pour les utilisateurs.

Selon le DMA, les entreprises disposant de plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros entrent dans la catégorie des "contrôleurs d'accès".

La Commission dispose de 45 jours ouvrables pour décider si elle désigne Apple Ads et Apple Maps comme des "contrôleurs d'accès". Dans l'affirmative, Apple aura six mois pour se mettre en conformité.

Le groupe américain s'est opposé vendredi à une telle désignation et a dit avoir soumis à l'exécutif européen des éléments de réfutation.

"Nous sommes impatients d'expliquer à la Commission européenne pourquoi Apple Maps et Apple Ads ne devraient pas être désignés", a déclaré la société dans un communiqué.

