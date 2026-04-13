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UE-Accord préliminaire pour réduire de près de moitié les importations d'acier
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 23:23

L'Union européenne (UE) est parvenue lundi à un accord préliminaire pour mettre en oeuvre des mesures visant à réduire de près de moitié ses importations d'acier et à imposer des droits de douane nettement plus élevés sur les excédents afin de préserver son industrie sidérurgique.

Les producteurs d'acier du bloc ne fonctionnent qu'à 65% de leurs capacités en raison des hausses d'importations et des droits de douane de 50% imposés par le président américain Donald Trump. Les nouvelles mesures visent à porter le taux d'utilisation des capacités à 80%.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Benjamin Mallet)

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