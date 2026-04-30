UDR prévoit pour 2026 un bénéfice inférieur aux estimations en raison d'une faible demande locative et d'une offre abondante

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29 avril - La société d'investissement immobilier multifamilial UDR UDR.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie ajustés pour 2026 inférieures aux estimations de Wall Street, la demande d'appartements locatifs restant faible et l'offre restant élevée.

Les propriétaires d'appartements américains sont actuellement confrontés à un marché difficile, avec une vague de nouveaux immeubles en concurrence pour attirer les locataires, un ralentissement de la croissance des loyers et une hausse des coûts et des taux d'intérêt qui pèsent sur le secteur.

* La société basée à Highlands Ranch, dans le Colorado, table sur un bénéfice par action compris entre 0,91 et 1,01 dollar pour l'ensemble de l'année, soit un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui s'établissaient à 0,52 dollar, selon les données de LSEG.

* Le point médian de ses prévisions pour le FFO ajusté par action sur l'ensemble de l'année est de 2,53 dollars, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes de 2,54 dollars.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à 425,8 millions de dollars, en deçà des prévisions des analystes de 428,4 millions de dollars, en partie pénalisé par une baisse des revenus provenant des ventes immobilières.

* Les actions de la société d'investissement immobilier, qui détient des participations dans près de 60 000 logements locatifs à l'échelle nationale, ont légèrement progressé en après-bourse.

* “Les résultats du premier trimestre en termes de chiffre d'affaires à périmètre constant et de FFOA par action diluée sont conformes à nos attentes, et nous avons suivi nos priorités d'allocation de capital pour créer de la valeur pour les actionnaires en vendant des actifs à des valorisations attractives et en rachetant nos actions”, a déclaré le directeur général Tom Toomey.

* Le taux d'occupation physique à périmètre constant d'UDR au premier trimestre a reculé de 0,6 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, s'établissant à 96,6%.