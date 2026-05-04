UCB va acquérir Candid Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars

(Zonebourse.com) - L'entreprise biopharmaceutique belge (-1,12%, à 227,60 euros) a signé un accord définitif pour le rachat de Candid Therapeutics, une société de biotechnologie privée au stade clinique américaine spécialisée dans la transformation du traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.

La valeur totale de la transaction s'élève à 2,2 milliards de dollars et comprend 2 milliards de dollars d'acompte initial et jusqu' à 200 millions de dollars de paiements d'étapes futurs.

Cette opération soutient l'ambition d'UCB d'apporter des solutions différenciées aux personnes souffrant de maladies graves à médiation immunitaire. Le principal actif de Candid Therapeutics est le Cizutamig, un anticorps bispécifique dirigé contre le BCMA, une protéine qui joue un rôle crucial dans le domaine de l'immunologie et de l'oncologie. Il est actuellement évalué chez plus de 100 patients atteints de myélome multiple et de maladies auto-immunes et est actuellement en cours d'étude clinique pour plus de 10 indications auto-immunes.

Dans une note, Oddo BHF estime que cette opération va renforcer significativement la franchise immunologie via l'intégration de T-cell engagers, une modalité développée dans les maladies auto-immunes, dont l'actif principal est le Cizutamig.

En outre, UCB a indiqué que l'impact financier pour cette opération de croissance externe devrait être gérable dans son cadre financier discipliné. Les prévisions pour 2026 restent inchangées avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette à un chiffre à une fourchette basse à deux chiffres.

Oddo BHF se montre rassuré vis-à-vis du contrôle des coûts et a confirmé sa recommandation à surperformance, avec une cible de cours de 281 euros, soit un potentiel de hausse de 22%.

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