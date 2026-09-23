UCB en avance sur son calendrier pour le Galvokimig selon ING

Dans une note, le groupe bancaire néerlandais a indiqué que la société biopharmaceutique belge (-0,37%, à 212,70 euros) avait achevé le recrutement pour un essai clinique de phase IIb évaluant le Galvokimig, un médicament expérimental destiné au traitement de la dermatite atopique modérée à sévère.

ING précise que cette étape intervient en avance sur le calendrier initial prévu par UCB, qui anticipe désormais la publication des résultats de cet essai d'ici la fin de l'année 2027, contre 2028 précédemment.

L'essai doit permettre de déterminer la dose sous-cutanée et le schéma posologique optimaux pour ce traitement dans cette indication, à la suite d'une Phase IIa au cours de laquelle la version intraveineuse de ce produit expérimental avait donné de solides données d'efficacité par rapport aux concurrents potentiels et aux produits approuvés.

ING indique que cette annonce est un élément positif, d'autant que les analystes estiment que le Galvokimig est un levier clé du profil boursier d'UCB à moyen terme et doit permettre de renforcer la position de la société en dermatologie. De plus, le Galvokimig pourrait contribuer à compenser la perte d'exclusivité du Bimzelx à l'horizon 2035 (estimé) au plus tôt.

ING est à acheter sur le titre UCB, et la cible de cours est fixée à 304 euros.