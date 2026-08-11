UCB bouge peu malgré les avis positifs d'ING et Berenberg

UCB s'inscrit en légère hausse à Bruxelles ( 0,36%, à 225,90 euros). Selon ING un traitement concurrent du Bimzelx ne représente pas un trop grand risque, tandis que Berenberg revient sur la publication semestrielle de la société du 30 juillet dernier.

ING a révélé que MoonLake, une société de biotechnologie au stade clinique, a présenté les données de son essai clinique de phase 3 concernant le produit Sonélokimab dans le rhumatisme psoriasique. La banque néerlandaise note que cette publication ne comprend que les principaux résultats d'efficacité et que MoonLake n'a communiqué aucune donnée concernant l'effet placebo. Les analystes indiquent que sur la base du taux de réponse global, le Sonélokimab apparaît, à première vue, peu différencié de Bimzelx, le produit d'UCB déjà commercialisé dans plusieurs indications, dont le rhumatisme psoriasique.

La banque néerlandaise ajoute que les résultats confirment que le Sonélokimab ne devrait pas représenter un risque significatif pour UCB. Partant, la recommandation d'ING sur le titre UCB reste à acheter, avec une cible de cours à 12 mois de 304 euros.

Berenberg revient sur les semestriels et le Bimzelx

La banque allemande estime qu'UCB a dévoilé des comptes semestriels supérieurs aux attentes et a salué le relèvement des objectifs annuels. En revanche, les analystes ont moins apprécié les prévisions de la direction sur le pic de ventes pour le Bimzelx à "au moins 7 milliards d'euros", alors que le consensus est un petit peu plus optimiste à 8 milliards d'euros.

Le laboratoire belge a précisé que les prix constitueront un frein croissant pour le Bimzelx au second semestre, car l'élargissement de l'accès en première ligne dans toutes les indications approuvées exige des rabais plus élevés. Berenberg relève toutefois qu'à terme cela devrait stimuler les volumes, et compte tenu des faibles taux de pénétration des traitements biologiques dans de nombreuses maladies immunologiques, elle reste confiante dans sa prévision de ventes au sommet d'environ 8 milliards d'euros pour le Bimzelx.

La recommandation d'achat est confirmée pour le titre UCB, avec un objectif de cours de 305 euros.