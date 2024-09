(AOF) - Alors que les cours du cuivre sur le LME ont dépassé la barre des 10 000 dollars la tonne la semaine dernière à la suite de l'annonce par la Chine de nouvelles mesures pour soutenir la croissance économique, UBS a maintenu sa prévision de 12 000 dollars au troisième trimestre 2025. La banque suisse anticipe un déficit du marché de 390 000 tonnes pour 2024 et de 391 000 tonnes pour 2025. Dans ce contexte, elle prévoit également une réduction des stocks mondiaux au cours des prochains trimestres.

UBS vise toujours une tonne de cuivre à 12 000 dollars dans un an

