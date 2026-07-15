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UBS s'attend à une révision à la hausse des prévisions de RWE
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 10:48

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 66 EUR. Cet objectif de cours fait ressortir un potentiel de hausse de 17% du titre.

UBS s'attend à une révision à la hausse des prévisions pour 2026.

"L'activité devrait s'améliorer et les prévisions être revues à la hausse (mais cela est déjà pris en compte dans le consensus et chez UBSe)" indique le bureau d'analyse.

"Nous maintenons notre recommandation "Achat", car d'autres projets pourraient encore être intégrés dans le cours" rajoute UBS dans son étude.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 10:48:00.

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