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UBS revoit à la baisse ses prévisions de livraisons de voitures pour Tesla
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:22

Tesla recule à Wall Street (-2,26%, à 383,91 dollars), pénalisé par une note d'UBS dans laquelle les analystes ont révisé à la baisse leur prévision de livraisons pour le premier trimestre.

La banque suisse vise désormais 345 000 livraisons sur les trois premiers mois de l'exercice 2026, contre une estimation initiale de 360 000 véhicules. A 345 000, il s'agit d'une hausse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt, mais d'une baisse de 18% en comparaison du quatrième trimestre 2025, et c'est 7% sous le consensus Visible Alpha. Les analystes estiment de leur côté que leur chiffre est plus en phase avec les attentes des investisseurs institutionnels qui se situent entre 330 000 et 350 000 unités. En parallèle, ils prévoient un déploiement de stockage d'énergie de 15,1 GWh, soit une progression de 45% sur un an.

Une question se pose : les livraisons importent-elles encore le cours de l'action ? UBS répond par une petite parade en estimant qu'elles ne sont probablement plus autant importantes qu'avant. Les analystes pensent que l'évolution du titre est désormais dicté par le récit et les perspectives liées à l'IA, telles que le Robotaxi et Optimus (le robot humanoïde de Tesla). Toutefois, ils rappellent que c'est l'activité automobile qui finance les flux de trésorerie et donc les investissements de croissance (20 milliards de dollars prévus cette année).

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1 commentaire

  • 15:33

    bien fait!

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