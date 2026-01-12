UBS remonte son objectif de cours sur BASF à 48 E
12/01/2026
L'analyste indique dans son étude du jour que l'EBITDA d'UBSe 2025 se situe juste en dessous de la limite inférieure des prévisions.
"L'EBITDA estimé par UBS pour le 4e trimestre 2025 est inférieur de 6 % aux prévisions. Notre prévision d'EBITDA pour 2025 se situe légèrement en dessous de la limite inférieure de la fourchette de prévisions de la direction (6,7 à 7,1 milliards d'euros)" indique le bureau d'analyse.
Au cours actuel le titre affiche un PER 2025 de 26 fois avec un rendement de 5%.
Valeurs associées
|44,630 EUR
|XETRA
|-0,69%
